Затвердили план заходів щодо створення єдиної е-системи у будівництві

Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив з умовою доопрацювання в одноденний термін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою проєкту розпорядження є усунення порушень у сфері містобудівної діяльності шляхом створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що забезпечить прозорість системи державного архітектурно-будівельного контролю", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Він додав, що цим розпорядженням затверджується план заходів щодо створення та запровадження єдиної електронної системи в сфері будівництва, а також визначаються виконавці відповідних заходів та строки їх виконання.

За словами віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запуск єдиної державної електронної системи у сфері будівництва заплановано на червень цього року. "Десь на 90% система готова. Там вона два місяці розробляється - це дуже швидкий термін, тому ми сподіваємося що в червні вона запрацює", - зазначив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

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Документ передбачає створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру, що об’єднає у спільному інформаційному ресурсі всі дані про ринок будівництва. Інформація, яка міститься в базі системи (крім персональних даних), буде доступною через портал електронної системи.