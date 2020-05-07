Уряд призначив голову Держінспекції містобудування

Кабінет міністрів призначив Юрія Васильченка головою Державної інспекції містобудування України.

Відповідне розпорядження від 6 травня оприлюднено на Урядовому порталі.

«Призначити Васильченка Юрія Миколайовича головою Державної інспекції містобудування України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. № 279 з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, раніше, із березня 2020 року, Васильченко очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію України. Водночас 29 квітня уряд звільнив Васильченка з посади голови ДАБІ та призначив у новостворену Держінспекцію містобудування на посаду в.о. керівника.

Кабмін постановами від 13 березня 2020 року № 218 та № 219 ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію України та створив три нові центральні органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державну сервісну службу містобудування України.

Державна інспекція містобудування України (ДІМ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).