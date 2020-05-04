Кабмін призначив виконувача обов'язків голови Державної інспекції містобудування

Кабінет міністрів України, на своєму засіданні звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та призначив його на посаду виконуючого обов'язки голови Державної інспекції містобудування України (ДІМУ).

Про це повідомляє пресслужба ДАБІ.

"Кабінет міністрів України призначив Юрія Васильченка виконуючим обов’язки голови Державної інспекції містобудування України (ДІМУ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпорядженням Кабміну №482-р від 29 квітня 2020 року Юрія Васильченка було звільнено з посади глови ДАБІ, а розпорядженням уряду №483-р від 29 квітня 2020 року – призначено виконуючим обов’язки голови ДІМУ до призначення в установленому порядку керівника зазначеної інспекції.

Юрій Васильченко закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також навчався в Криворізькому технічному університеті та в Національній академії державного управління при Президенті України. Працював у ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва та в Секретаріаті Кабінету міністрів. З січня він 2013 року працював у ДАБІ. Був начальником управління методології і контролю планових перевірок, згодом – заступником начальника управління – начальником відділу з питань обстеження та паспортизації управління ліцензування, обстеження та паспортизації. Працював на посаді голови ДАБІ з 13 березня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 13 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову відповідно до якої в Україні буде ліквідовано ДАБІ та створено три нові центральні органи виконавчої влади: Державна інспекція містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державна сервісна служба містобудування України.

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Державна інспекція містобудування України (ДІМУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра розвитку громад та територій, і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, відмов у видачі чи анулювання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.