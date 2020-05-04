Кабмін призначив виконувача обов'язків голови Державної інспекції містобудування
Про це повідомляє пресслужба ДАБІ.
"Кабінет міністрів України призначив Юрія Васильченка виконуючим обов’язки голови Державної інспекції містобудування України (ДІМУ)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розпорядженням Кабміну №482-р від 29 квітня 2020 року Юрія Васильченка було звільнено з посади глови ДАБІ, а розпорядженням уряду №483-р від 29 квітня 2020 року – призначено виконуючим обов’язки голови ДІМУ до призначення в установленому порядку керівника зазначеної інспекції.
Юрій Васильченко закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також навчався в Криворізькому технічному університеті та в Національній академії державного управління при Президенті України. Працював у ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва та в Секретаріаті Кабінету міністрів. З січня він 2013 року працював у ДАБІ. Був начальником управління методології і контролю планових перевірок, згодом – заступником начальника управління – начальником відділу з питань обстеження та паспортизації управління ліцензування, обстеження та паспортизації. Працював на посаді голови ДАБІ з 13 березня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, 13 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову відповідно до якої в Україні буде ліквідовано ДАБІ та створено три нові центральні органи виконавчої влади: Державна інспекція містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державна сервісна служба містобудування України.
Державна інспекція містобудування України (ДІМУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра розвитку громад та територій, і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, відмов у видачі чи анулювання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.