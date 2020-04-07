Над реформою ДАБІ спільно працюють Мінрегіон та Мінцифра

Над реформуванням Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) спільно працюють фахівці Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства цифрової трансформації України та команда Офісу підтримки та впровадження реформ при Мінрегіоні.

Про це розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба відомства.

"Закиди щодо протидії реформі є безпідставними, бо фахівці добре знають, які процеси тривають та які проблеми на законодавчому рівні існують. Над реформою вже працюють фахівці Мінрегіону, Мінцифри та команди Офісу підтримки та впровадження реформ при Мінрегіоні", - сказав Чернишов.

Він наголосив, що реформа ДАБІ має на меті збільшити обсяг інвестицій у будівельну сферу, а також зробити її інвестиційно привабливою, відкритою, транспарентною і цікавою для капіталу.

"І ця реформа повинна виключити людський фактор в прийнятті рішень. Це мета будь-якої з реформ, котрі мають на меті подолання корупційних ризиків. Зрозуміло, що всі реформи мають опір і супротив суспільства, а коли ця реформа має на меті ще подолання корупції, це й ще опір певних кіл, котрі звикли працювати за окремими законами", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 13 березня 2020 року ухвалив проєкти постанов про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та про створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Постанови набрали чинності 19 березня 2020 року.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 3 квітня заявив, що нині реформа доопрацьовується, спираючись на експертну думку гравців ринку та на інформацію з місць.

Зокрема, надані Асоціацією міст України зауваження органів місцевого самоврядування стосувалися того, що у згаданих урядових постановах не визначено долю місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю в частині виконання ними функцій контролю, а також не передбачено ліквідацію місцевих органів держархбудконтролю.