Е-кабінет забудовника відновить роботу до кінця тижня

Електронний кабінет забудовника (ЕКЗ) до кінця тижня відновиться свою роботу, а також буде продовжено автоматизацію послуг та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Про це йшлося на зустрічі міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова з представниками Міністерства цифрової інформації України, проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та Офісу підтримки та впровадження реформ при Мінрегіоні, повідомляє пресслужба відомства.

«Відновлення роботи електронного кабінету забудовника важливо особливо зараз, коли дистанційна робота більшості ресурсів дозволяє розв'язувати нагальні питання без порушення карантинного режиму. Оскільки зараз ДАБІ перебуває в перехідному періоді, має бути можливість фізичної подачі документів. У майбутньому, коли ми разом відпрацюємо всі механізми, втручання чиновників та ризик їх неправомірних дій будуть мінімізовані», - сказав Чернишов.

Учасники зустрічі вважають, що для недопущення незаконних втручань у роботу ЕКЗ, Мінрегіон має стати тримачем кабінету та Реєстру будівельної діяльності, Мінцифра відповідатиме за технічне адміністрування, а ДАБІ виступатиме в якості користувача системи.

Було вирішено, що в рамках Меморандуму про співробітництво у сфері автоматизації адміністративних процесів у будівництві буде створена робоча група, до складу якої увійдуть представники обох міністерств, проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», Офісу підтримки та впровадження реформ при Мінрегіоні та ДАБІ.

Мінрегіон та Мінцифра працюють над розробкою технічного завдання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Читайте також: Кабмін ініціює скасування видачі дозволів на будівництво

Як повідомлялося, е-кабінет забудовника почав діяти в Україні наприкінці 2019 року. Він мав би надавати адміністративні послуги для будівництва об’єктів незначного класу СС1 онлайн та без участі чиновників. Через численні атаки на ресурс, Державна архбудінспекція та Міністерство цифрової трансформації в березні були змушені призупинити його роботу для опрацювання та усунення недоліків.