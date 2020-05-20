Через пандемію ВВП України знизиться на 7% - дослідження

ВВП України через пандемію COVID-19 скоротиться на 7% у 2020 році внаслідок впливу на економіку зовнішніх та внутрішніх шоків.

Такий прогноз Німецької економічної команди (GET) у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД, Київ) «Економічний вплив пандемії COVID-19 на Україну», який оприлюднили на онлайн-презентації в Укрінформі.

«Економіка України сильно постраждає через пандемію Covid-19. ВВП скоротиться на 7% у 2020 році в результаті впливу на економіку зовнішніх та внутрішніх шоків. Перед пандемією очікувався приріст ВВП на 3%. За песимістичним сценарієм, який передбачає триваліші карантинні заходи в Україні та сильніші зовнішні шоки, економіка зменшиться навіть на 11,2%», - йдеться в дослідженні.

Як зазначив Девід Заха, консультант Німецької економічної команди та провідний автор дослідження, основною причиною такого різкого скорочення є поєднання внутрішніх і зовнішніх шоків внаслідок жорстких карантинних заходів.

«Що довше триватиме карантин, внаслідок якого закриваються підприємства, то повільнішим буде відновлення протягом наступних років», - вважає експерт.

Автори дослідження змоделювали три сценарії впливу коронакризи на Україну: оптимістичний, базовий та песимістичний. Сценарії базуються на аналізі внутрішніх та зовнішніх шоків від зупинки секторів економіки, зниження попиту на основні експортні товари України та зменшення грошових переказів з-за кордону.

«Наш базовий прогноз скорочення ВВП на 7% у 2020 році перебуває на песимістичному полюсі спектру поточних прогнозів для України, але в цілому є у спільному тренді з іншими прогнозами уряду та міжнародних установ», - розповів Віталій Кравчук, старший науковий співробітник ІЕД.

Автори дослідження фіксують значне зниження економічної активності у сферах роздрібної торгівлі, ресторанного бізнесу і транспорту.

«Серед секторів, що забезпечують економіку товарами чи послугами, від негативного впливу пандемії найбільше постраждає сектор транспорту. Через закриття внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень та зменшення обсягів торгівлі товарами у транспортному секторі передбачається скорочення обсягів надання послуг на 14,3% порівняно з 2019 роком», - йдеться в дослідженні.

Девід Заха вважає одним із головних шоків для економіки України падіння обсягів грошових переказів з-за кордону як важливого чинника добробуту українців.

«Перекази з-за кордону є важливою частиною доходів людей, і в Україні частка цих переказів досягає 8% від ВВП. Ці надходження з-за кордону дуже постраждають, бо в інших країнах також скорочується діяльність у сфері послуг, де працює багато людей з України. У нашому дослідженні ми орієнтувалися на дані Світового банку і дійшли висновку, що зменшення грошових надходжень з-за кордону цього року становитиме приблизно 28%», - наголосив експерт.

На думку Роберта Кірхнера, керівника Німецької економічної групи в Україні (GET), доклавши в попередні роки багато зусиль для стабілізації макроекономічної ситуації, Україна зараз має непогані передумови для подолання кризи.

«Через те, що економіка України була в хорошій формі, коли розпочалась пандемія, її вплив буде не настільки сильним, як вплив кризи 2009 року, яка призвела до скорочення ВВП на 15%. Також уряд має простір у своїй політиці для підтримки економіки», - зазначив Кірхнер.

Він вважає важливими для подолання економічної кризи нещодавно ухвалені в Україні закони щодо банківського сектору та ринку землі, а також нову програму МВФ, яка дозволить стабілізувати державні видатки.

«Для того, щоб профінансувати витрати, які з’являються внаслідок кризи, важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом – це дозволить Україні фінансувати її власний бюджет, а також покращить її доступ до фінансових ринків», - наголосив експерт.

Німецька економічна команда (The German Economic Team – GET) консультує уряди України, Білорусі, Молдови, Грузії та Узбекистану щодо розробки процесів реформ економічної політики та сталого розвитку економіки.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) – провідний український аналітичний центр, який спеціалізується на економічному аналізі та розробці рекомендацій.