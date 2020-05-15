Для боротьби з бідністю ВВП України має зростати на 5% щороку - радник Президента

Для боротьби з бідністю ВВП України має зростати на 5% щороку - радник Президента

Укрінформ
Українську економіку треба вивести як мінімум на 5% зростання ВВП за рік для ефективної боротьби з бідністю в країні.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Аби ефективно боротися з бідністю, потрібно рости мінімум на 5% на рік, а в цьому році ми, на жаль, впадемо на 5%. І не тому що Зеленський - поганий Президент, а тому що весь світ "падає", - зазначив Устенко.

Він наголосив, що не може бути жодного шансу змінити життя звичайного українця, якщо не вивести країну на траєкторію високошвидкісного економічного зростання.

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Радник глави держави додав, що за розрахунками, які є в Офісі Президента, за рік в Україні розкрадають як мінімум 5-10 мільярдів доларів – і це є "банальною крадіжкою", а не корупцією.

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