Для боротьби з бідністю ВВП України має зростати на 5% щороку - радник Президента

Українську економіку треба вивести як мінімум на 5% зростання ВВП за рік для ефективної боротьби з бідністю в країні.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Аби ефективно боротися з бідністю, потрібно рости мінімум на 5% на рік, а в цьому році ми, на жаль, впадемо на 5%. І не тому що Зеленський - поганий Президент, а тому що весь світ "падає", - зазначив Устенко.

Він наголосив, що не може бути жодного шансу змінити життя звичайного українця, якщо не вивести країну на траєкторію високошвидкісного економічного зростання.

Радник глави держави додав, що за розрахунками, які є в Офісі Президента, за рік в Україні розкрадають як мінімум 5-10 мільярдів доларів – і це є "банальною крадіжкою", а не корупцією.