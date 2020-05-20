Антимонопольний комітет відкрив справи проти групи "Авангард" Бахматюка

Антимонопольний комітет України розпочав справи проти агропромислової групи "Авангард" (компаній, які належать або належали на момент вчинення дій Олегу Бахматюку) за ознаками десяти порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Антимонопольний комітет України розпочав справи за ознаками вчинення групою "Авангард" (компанії, які належать або належали на момент вчинення дій Олегу Бахматюку) десяти порушень законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у повідомленні.

АМКУ встановив, що протягом двох попередніх років одна з компаній групи "Авангард" збільшила кількість філій за рахунок оренди (суборенди) птахофабрик у:

с. Телешівка Рокитнянського р-ну Київської обл.;

с. Мліїв Городищенського р-ну Черкаської обл.;

с. Петропавлівка Городищенського р-ну Черкаської обл.;

Ковтунівській сільській раді Золотоніського р-ну Черкаської обл.;

с-щі Відрадне Запорізького р-ну Запорізької обл.;

с. Старовірівка Шевченківського р-ну Харківської обл.;

с. Охоче Нововодолазького р-ну Харківської обл.

Після отримання активів у користування, "Авангард" розпочав на них виробництво курячих яєць.

Згідно з чинним законодавством, набуття контролю над більшістю з цих фабрик потребувало дозволу АМКУ.

"Однак набувачі за таким дозволом не зверталися, що вказує на ознаки порушення статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", підкреслюють у Комітеті.

Зазначається, що в АМКУ дізналися про ці факти, проводячи дослідження ринку яєць курячих у шкаралупі.

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"Оскільки група компаній "Авангард" є одним із найпотужніших учасників цього ринку та найбільшим виробником сухих яєчних продуктів в Україні, Комітет має оцінити вплив виявлених транзакцій на конкуренцію. Зокрема, АМКУ встановить, яким чином виявлені концентрації вплинули на ринкові частки групи "Авангард" та чи не призвели вказані дії до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках", - зауважують у відомстві.

Наразі Комітет розпочав збір та аналіз доказів у цих справах.

Як повідомлялось, агропромислова група "Авангард" спеціалізується на виробництві яєць і сухих яєчних продуктів. Входить до групи агропромислових компаній UkrLandFarming, якою володіє українських підприємець Олег Бахматюк.