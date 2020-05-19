Суд переніс розгляд апеляції на відмову заочно арештувати Бахматюка

Суд переніс розгляд апеляції на відмову заочно арештувати Бахматюка

Укрінформ
Апеляційна палата Вищого антикорсуду відклала розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення ВАКС щодо відмови в обранні запобіжного заходу колишньому власнику VAB Банку Олегу Бахматюку у вигляді тримання під вартою, на 28 травня.

Про це інформує пресслужба Апеляційної палати ВАКС у Facebook.

«Сьогодні, 19 травня, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду мав відбутися розгляд апеляційної скарги прокурора у справі колишнього власника VAB Банку на ухвалу слідчого судді від 15.04.2020 про відмову у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наступне судове засідання відбудеться 28 травня о 14:00», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що суд переніс розгляд апеляційної скарги у зв’язку з надходженням клопотань захисників про відкладення судового засідання та через перебування одного із членів колегії на лікарняному.

Також Апеляційна палата ВАКС відклала засідання з розгляду апеляції прокурора у справі ексочільниці наглядової ради VAB Банку на ухвалу слідчого судді від 15 квітня про відмову у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У цьому випадку суд переніс розгляд апеляційної скарги у зв’язку з надходженням клопотань захисників про відкладення судового засідання та через перебування одного із членів колегії на лікарняному.

Читайте також: Суд дозволив НАБУ затримати Бахматюка

Наступне судове засідання у справі щодо ексочільниці наглядової ради VAB Банку відбудеться 28 травня о 16:00.

Як повідомлялося, ексвласника VAB банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року.

НАБУ оголосило підозру Бахматюку у справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких був Бахматюк, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-