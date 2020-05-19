Суд переніс розгляд апеляції на відмову заочно арештувати Бахматюка

Апеляційна палата Вищого антикорсуду відклала розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення ВАКС щодо відмови в обранні запобіжного заходу колишньому власнику VAB Банку Олегу Бахматюку у вигляді тримання під вартою, на 28 травня.

Про це інформує пресслужба Апеляційної палати ВАКС у Facebook.

«Сьогодні, 19 травня, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду мав відбутися розгляд апеляційної скарги прокурора у справі колишнього власника VAB Банку на ухвалу слідчого судді від 15.04.2020 про відмову у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наступне судове засідання відбудеться 28 травня о 14:00», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що суд переніс розгляд апеляційної скарги у зв’язку з надходженням клопотань захисників про відкладення судового засідання та через перебування одного із членів колегії на лікарняному.

Також Апеляційна палата ВАКС відклала засідання з розгляду апеляції прокурора у справі ексочільниці наглядової ради VAB Банку на ухвалу слідчого судді від 15 квітня про відмову у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У цьому випадку суд переніс розгляд апеляційної скарги у зв’язку з надходженням клопотань захисників про відкладення судового засідання та через перебування одного із членів колегії на лікарняному.

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Наступне судове засідання у справі щодо ексочільниці наглядової ради VAB Банку відбудеться 28 травня о 16:00.

Як повідомлялося, ексвласника VAB банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року.

НАБУ оголосило підозру Бахматюку у справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких був Бахматюк, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка.