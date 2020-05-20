Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перших кроків дерегуляції бізнесу

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №3361 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності".

Про це повідомив перший заступник голови комітету, заступник голови фракції "Голосу" Ярослав Железняк у Facebook.

"Бізнес зможе працювати без тиску державного пожежного контролю. Щойно на комітеті рекомендували за основу в 1-му читанні законопроєкт №3361 про перший етап розвитку добровільного страхування відповідальності.

Підприємці зможуть укладати страхові поліси на випадок пожеж та забути про державні перевірки пожежної безпеки щонайменше на строк дії договору, максимум – на 6-10 років", - зазначив депутат.

Железняк зауважив, що таким чином вдасться гарантувати захист та відшкодування громадянам у разі непередбачуваних ситуацій та убезпечити бізнес від потенційних зловживань контролюючих органів.