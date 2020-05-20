Ціни на молоко знову знизились - експерти

На українському ринку сирого молока станом на 18 травня пройшла ще одна хвиля зниження цін.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Середньозважена ціна трьох гатунків зменшилася на 19 коп., порівняно з попереднім періодом досліджень і становить 9,53 грн/кг. Падіння цін відбулось, головним чином, за рахунок зниження цін на перший та вищий ґатунки", - йдеться у повідомленні.

Середня ціна на екстраґатунок майже не змінилася – 10,1 грн/кг, а втрати склали лише 2 коп. Вищий ґатунок подешевшав на 18 коп. - до 9,57 грн/кг, а найбільше знецінився перший ― на 37 коп. Його середня ціна опустилась до 8,92 грн/кг.

Діапазон коливань цін на екстраґатунок у регіонах різниться. Зокрема у західному ― 9,50-9,80 грн/кг; східному ― 9,7-9,90 грн/кг; північному ― 9,80-10,15 грн/кг, південному ― 9,7-10,30 грн/кг, центральному ― 10,0-10,15 грн/кг.

"Падіння цін на молоко нижчих ґатунків продиктоване скоріше зниженням попиту в умовах соціально-економічних обмежень. У такій ситуації переробники більше акцентуються на виробництві біржової пари молочної продукції масло-СЗМ (сухе знежирене молоко), які потребують дешевої сировини", - зауважили у профільній асоціації.

Аналітики АМВ наголосили, що світові ціни, які впродовж карантину залишаються на низьких рівнях з одночасним ростом їх світових запасів, завдають додаткового тиску на молочну продукцію.

У той же час, ціна молока першого ґатунку вже вийшла на рівень показників травня минулого року і це при тому, що об’єми загального валу виробництва у цьому році є нижчими, ніж у минулому, підкреслили експерти.

"Кінець травня є періодом завершення сезонного низхідного тренду цін та їх стабілізації. Найближчим часом суттєвого падіння цін не очікується. Терміни початку сезонного росту цін у значній мірі будуть залежати від послаблення карантинних обмежень та відновлення попиту. За сприятливого сценарію початок зростання можливий навіть раніше, оскільки дефіцит сировини нікуди не подівся, а його наслідки тимчасово не відчутні в умовах карантинних обмежень", - підсумували в АВМ.

Як повідомлялося, станом на 1 травня ціна на молоко екстраґатунку становила 10,12 грн./кг, вищий ґатунок ― 9,75 грн/кг, перший ґатунок – 9,29 грн./кг.