Ціни на молоко-сировину продовжуть знижуватися - експерти

Зниження цін на молоко-сировину, яке почалося на початку березня з низьких ґатунків та малих об’ємів, поступово охопило й якісне молоко.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Найбільше за останні два тижні просів екстраґатунок, який у порівнянні з попереднім моніторингом втратив 42 коп. і знизився в середньому до 10,12 грн./кг. Суттєво подешевшав вищий ґатунок ― 9,75 грн./кг, що на 23 коп. менше, ніж двома тижнями раніше. Найменше скоротилася за цей період ціна на перший ґатунок (проте така сировина почала дешевшати найраніше) – мінус 13 коп., до 9,29 грн./кг. Середньозважена ціна по трьох ґатунках зменшилася на 26 коп. і складає 9,72 грн/кг", - деталізували у профільній асоціації.

Ціни на екстраґатунок у регіонах коливаються в діапазонах: західний – 9,50-9,80 грн./кг.; східний ― 9,70-9,90 грн./кг.; північний ― 9,80-10,20 грн./кг., південний ― 9,79-10,30 грн./кг., центральний ― 10,0-10,20 грн./кг.

Падіння цін на сире молоко відмічається в усьому світі. Попит на молочну продукцію залишається низьким як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. На ціну молока в Україні суттєвий додатковий тиск має імпорт молочної продукції, який в новому році продовжує зростати, незважаючи на карантинні обмеження, зауважують експерти галузі,.

"Протягом наступних двох тижнів можлива ще одна хвиля зниження цін на молоко-сировину, але значно слабша, ніж попередня. Друга половина травня та початок червня, традиційно, є періодом стабілізації, коли ціни починають рух у боковому коридорі. Рівні підтримки ціни цього сезону напряму залежать від попиту, який досі знаходиться під тиском пандемії. Зараз всі надії – на відновлення економічної активності як у світі, так і в Україні", - наголосили в АВМ.

Разом з тим, підкреслили експерти, не дивлячись на зниження попиту і тиск імпорту, середні ціни на сировину залишаються на 5% вищими, ніж в аналогічний період минулого року.