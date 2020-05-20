Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 травня 2020 року залучило до державного бюджету 21,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП в доларах США зі строком погашення 7 місяців. Завдяки підвищеному попиту зі сторони інвесторів, який склав понад 28 мільярдів гривень в еквіваленті, середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 76 б.п. до 10,5%, за 6-місячними – на 50 б.п. до 10,78%", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що поступово відновлюється попит на інструменти з довшим строком до погашення. Так, інвестори придбали 9-місячні та 12-місячні ОВДП за середньозваженими ставками 11% та 10,97% відповідно. Мінфін також розмістив 7-місячні ОВДП номіновані в доларах США за середньозваженою ставкою 3,39% на суму 369 млн дол США.

"Всього за підсумками аукціонів до державного бюджету було залучено кошти в еквіваленті 21,2 млрд гривень", - зазначають в міністерстві.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 травня 2020 року залучило до державного бюджету 19,4 млрд грн.