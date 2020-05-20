Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда від продажу держоблігацій
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП в доларах США зі строком погашення 7 місяців. Завдяки підвищеному попиту зі сторони інвесторів, який склав понад 28 мільярдів гривень в еквіваленті, середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 76 б.п. до 10,5%, за 6-місячними – на 50 б.п. до 10,78%", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що поступово відновлюється попит на інструменти з довшим строком до погашення. Так, інвестори придбали 9-місячні та 12-місячні ОВДП за середньозваженими ставками 11% та 10,97% відповідно. Мінфін також розмістив 7-місячні ОВДП номіновані в доларах США за середньозваженою ставкою 3,39% на суму 369 млн дол США.
"Всього за підсумками аукціонів до державного бюджету було залучено кошти в еквіваленті 21,2 млрд гривень", - зазначають в міністерстві.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 травня 2020 року залучило до державного бюджету 19,4 млрд грн.