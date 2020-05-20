Через пандемію 60 мільйонів осіб можуть опинитися в стані крайнього зубожіння - Світовий банк

Через пандемію коронавірусу до 60 мільйонів людей у світі опиниться у стані крайнього зубожіння.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс, повідомляє ВВС.

«За нашими оцінками, до 60 мільйонів людей опиняться у крайній убогості, що зводить нанівець весь прогрес, досягнутий в боротьбі з бідністю за останні три роки», - сказав Малпасс.

За його словами, СБ очікує, що глобальне економічне зростання скоротиться на 5% цього року через боротьбу з пандемією. Це вже призвело до того, що мільйони людей втратили роботу, підприємства зазнали краху, при цьому основний удар відчувають бідніші країни.

"Мільйони засобів до існування були зруйновані, а системи охорони здоров'я знаходяться під загрозою в усьому світі", - зазначив Малпасс.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, на коронавірус у світі інфіковано 4 988 831 особу, з них 1 959 137 людей одужали і 324 958 загинули.