Європейський авторинок через пандемію впав на 76%

Автомобільний ринок у країнах Європейського Союзу скоротився на 76,3%.

Про це з посиланням на європейську асоціацію виробників автомобілів (ACEA) повідомляє Le Figaro.

"Європейський автомобільний ринок упав на 76,3% по відношенню до річного показника. Це сталося у зв'язку із закриттям дилерських центрів через коронавірус у багатьох країнах", - зазначає ЗМІ.

Минулого місяця на дороги ЄС виїхали лише 270 682 нових легкових автомобілі порівняно з 1,14 млн у квітні 2019 року. "Перший повний місяць обмежень COVID-19 спричинив найбільше падіння попиту на авто в Європі. Більшість автосалонів по всьому ЄС зачинені", - зазначили в ACEA.

Усі національні ринки зазнали падіння. Зокрема, Італія (-97,6%), Іспанія (-96,5%) та Франція (-88,8%) потрапили до числа найбільш постраждалих країн. Німеччина зазнала менш катастрофічного падіння (-61,1%). Британський ринок впав на 97,3%.

За даними Національної ради автомобільних професій Франції (CNPA), значна частина компаній може збанкрутіти, а їх працівники – опинитися на вулиці. Зокрема, на банкротство очікує 30% французький компаній. Від 40 000 до 50 000 робочих місць буде скорочено.