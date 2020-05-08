Автовиробництво в Україні цьогоріч скоротилось на 24%

У січні – квітні 2020 року виробництво автотранспортних засобів в Україні зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 24% - до 1424 одиниць, із них у квітні вироблено 59 одиниць, що на 58% менше, ніж у квітні 2019 року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Всього з початку року в Україні було складено 1424 од. автотранспортних засобів, що на 24% менше, ніж роком раніше. Легкових автомобілів – 1238 шт. (-22%); комерційних – 12 шт. (-20%); автобусів – 174 шт. (-37%)", - йдеться в повідомленні.

В асоціації зазначають, що за попередніми даними, у квітні 2020 року в Україні було зібрано 59 автомобілів, повідомляє Укравтопром. Таким чином, у порівнянні з квітневим результатом минулого року український автопром зменшив оберти ще на 58%.

Зауважується, що всю статистику місяця сформував завод Єврокар, на якому в квітні було складено 59 Шкод. При цьому, відносно минулого року квітневий випуск автомобілів на Єврокарі зменшився на чверть.

Як повідомляв Укрінформ, у січні – квітні 2019 року виробництво автотранспортних засобів в Україні становило 1880 одиниць (68,6% порівняно з показником аналогічного періоду 2018 року), з них у квітні 2019 року вироблено 139 одиниць, що на 80% менше, ніж у квітні 2018 року.