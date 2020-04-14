Автовиробництво в Україні у І кварталі скоротилось на 22%

За січень-березень 2020 року в Україні було виготовлено 1 365 одиниць автотранспортних засобів, що на 22% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

“Всього в першому кварталі 2020 року в Україні було зібрано 1365 од. автотранспортних засобів, майже на 22% менше, порівняно з аналогічним періодом 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Легкових автомобілів за січень-березень було випущено 1179 одиниць, що на 22% менше, ніж за січень-березень 2019 року.

Виробництво комерційних автомобілів за три місяці цього року порівняно з аналогічним періодом торік зменшилося на 14% - до 12 одиниць.

Виробництво автобусів впало на 21% - до 174 одиниць.

В асоціації зазначають, що у березні 2020 року в Україні було випущено 288 одиниць автотранспортних засобів, що на 46% менше, ніж у березні минулого року, проте на 28% більше, ніж у лютому цього року.

Звіт про виробництво легкових автомобілів подав тільки завод ПрАТ “Єврокар”, на якому в березні цього року було вироблено 246 машин, що на 44% менше, ніж за аналогічний місяць торік. При цьому порівняно з лютим 2020 року підприємство випустило на 68,5% більше автомоболів.

Про виробництво комерційних авто відзвітувало тільки ПАТ “Черкаський автобус”, яке за березень випустило 2 одиниці таких авто, що на 2 одиниці менше, ніж за березень минулого року.

Водночас у березні виробництво автобусів в Україні скоротилось до 40 одиниць, що на 55% менше показника березня 2019 року і на 48% менше, ніж за попередній місяць.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було виготовлено 7 265 автотранспортних засобів, що на 10% більше, ніж у попередньому році.