Ринок нових комерційних авто в Україні впав на 16%

За І квартал 2020 року в Україні було зареєстровано 2135 нових комерційних авто, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Усього в першому кварталі 2020 року в Україні було зареєстровано 2135 нових комерційних автомобілів, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

У березні 2020 року в Україні було зареєстровано 568 нових комерційних автомобілів, що на 41% менше, ніж у березні 2019 року.

В асоціації це падіння пояснюють тим, що після введення в країні карантину сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України перестали надавати послуги державної реєстрації автотранспорту, винятком стали нові легкові авто, документи на першу реєстрацію яких з 21 березня стали приймати в електронному вигляді чергові сервісні центри. Документи на першу реєстрацію нових комерційних і спеціальних автотранспортних засобів чергові сервісні центри МВС почали приймати тільки з 27 березня 2020 року.

Найпопулярнішою маркою серед комерційних авто у березні стала Renault. За вказаний період 122 машин цієї марки було зареєстровано в Україні. Друге місце посіла марка Fiat, 107 авто якої в березні були зареєстрували в Україні. На третьому місці за підсумками березеня опинились марки Peugeot і Mercedes-Benz, по 54 авто кожної марки було зареєстровано в Україні минулого місяця.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році на ринку нових комерційних автомобілів в Україні було реалізовано 12,4 тис. авто, що майже на 3% менше, ніж роком раніше.