Ринок нових автомобілів в Україні зріс цьогоріч на 11%

З січня по березень 2020 року в Україні було зареєстровано 20,3 тисяч нових легкових авто, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Всього у першому кварталі 2020 року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 20,3 тис. нових легкових авто, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Одночасно з цим у березні 2020 року в Україні було зареєстровано 6244 нових легкових автомобілів, що на 15% менше, ніж у березні 2019 року.

Найпопулярнішою маркою авто у березні стала Renault. За вказаний період 1222 авто ціє марки було зареєстровано в Україні, що на 20% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Друге місце посіла марка Toyota, 661 авто якої в березні зареєстрували в Україні. Це на 21% менше, ніж у березні 2019 року.

На третьому місці за підсумками березеня опинилась марка KIA, 576 авто цієї марки було зареєстровано минулого місяця, що на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано майже 88,5 тис нових легкових автомобілів, що на 8% більше за показник 2018-го (81,8 тис).