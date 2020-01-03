В Україні торік на 8% зріс продаж нових легкових авто

Протягом минулого 2019 року в Україні на облік було поставлено майже 88,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 8% більше за показник 2018-го (81,8 тис.).

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Незважаючи на тиск, який чиниться різким збільшенням імпорту старих авто і легалізацією машин на єврономерах, ринок нових автомобілів за рік зріс на 8 відсотків - до майже 88,5 тисяч", - йдеться у повідомленні.

За підсумками року перше місце в рейтингу марок на ринку нових легкових авто України впевнено посіла RENAULT, автомобілі якої за рік отримали 14603 свої перші реєстраційні номери, що на 2/3 більше, ніж в 2018 році.

Найпопулярнішим автомобілем року став KIA Sportage, перевагу якому віддали 6027 українських автомобілістів. Реалізація Спортеджів в Україні за рік зросла на 93 відсотки.

Як зауважують у профільній асоціації, розвивався ринок минулого року з дуже низького старту, перші два місяці реєстрації нових легкових машин відставали від своїх показників річної давності (на 21% і 2% відповідно). Таку ситуацію спровокували відразу кілька факторів. Зняття заборони на відчуження для машин, які розмитнювали за законом про пільговий акциз №1389-VIII, який набрав чинності в серпні 2016 року; зниження ставок акцизного податку; і головне, пільговий період для розмитнення т.зв. євроблях, який діяв практично до кінця лютого.

Однак навесні динаміка реєстрацій вийшла на позитивні значення. В цілому за три весняні місяці 2019 року ринок зріс на 3% до аналогічного періоду попереднього року.

Незважаючи на невелике просідання червневого показника, річний попит на нові авто в 2019 році також зріс, але вже на 9 відсотків.

Восени позитивний тренд вже не мінявся – осінній ринок зріс на 16%, забезпечивши тим самим гарантоване зростання за підсумками року.

"Але все ж рекордне зростання ринку сталося в останній місяць року. Грудневий показник збільшився на 31%, протягом цього місяця 9,2 тис. нових легкових авто поповнили український автопарк", - зазначили в Укравтопромі.

Лідери ринку 2019 року по марках: RENAULT – 14603 шт.; TOYOTA – 12570 шт.; KIA – 7586 шт.; SKODA – 6231 шт.; NISSAN – 5333 шт.; HYUNDAI – 5099 шт.; VOLKSWAGEN – 4675 шт.; SUZUKI – 2614 шт.; MAZDA – 2483 шт.; PEUGEOT – 2366 шт.

Лідери ринку 2019 року по моделях: KIA Sportage – 6027 шт.; RENAULT Duster – 5202 шт.; RENAULT Logan – 4489 шт.; TOYOTA RAV-4 – 4227 шт.; RENAULT Sandero – 3246 шт.; SKODA Octavia – 2852 шт.; TOYOTA Land Cruiser Prado – 2671 шт.; HYUNDAI Tucson – 2558 шт.; NISSAN Qashqai – 2112 шт.; TOYOTA Camry – 1835 шт.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році в Україні було придбано 81,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 453 автомобілі більше, ніж у 2017 році.