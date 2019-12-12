Виробництво автомобілів в Україні зросло на 6%

За січень-листопад 2019 року в Україні було зібрано 6740 автотранспортних засобів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

“Всього за 11 місяців з початку року в Україні було зібрано 6740 од. автотранспортних засобів або на 6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року”, - йдеться у повідомленні.

Отже, за вказаний період, виробництво легкових автомобілів в Україні порівняно з відповідним минулорічним періодом зросло на 7% - до 5822 одиниць, а виробництво комерційних - знизилось на 12% - до 116 одиниць. Також за 11 місяців цього року на 6% зросло виробництво автобусів — до 802 одиниць.

У профільній асоціації відмітили, що в листопаді цього року в Україні було виготовлено 544 одиниці автотранспортних засобів, що на 5% більше, ніж у листопаді 2018 року, проте на 40% менше, ніж у жовтні 2019 року.

Так, завод ПрАТ "Єврокар" — єдиний виробник легкових автомобілів в Україні, у листопаді цього року випустив на 2 автомобілі більше, ніж у листопаді минулого року, проте на 45% менше, ніж у цьогорічному жовтні.

У листопаді цього року в Україні також було вироблено на 3 одиниці більше комерційних автомобілів (без урахування статистики (ПрАТ) «АвтоКрАЗ»), ніж в листопаді 2018 року, але на 25 одиниць менше, ніж у жовтні 2019 року.

Виробництво автобусів в Україні у листопаді 2019 року порівняно з листопадом минулого року зросло на 25%, а в порівнянні з жовтнем цього року — на 21% до 98 одиниць.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році в Україні було виготовлено 6 616 автотранспортних засобів, що на 23% менше, ніж у 2017 році. Так, за минулий рік в Україні на 22% скоротилось виробництво легкових автомобілів та на 73% - комерційних. Виробництво автобусів у 2018 році зросло на 2,5%.