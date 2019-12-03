Продаж нових комерційних авто в Україні цьогоріч знизився на 6%

За січень-листопад 2019 року в Україні було придбано та зареєстровано 10,8 тисячі нових комерційних автомобілів, що на 6% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації автовиробників України (Укравтопрому).

"Всього з початку року український парк комерційних автомобілів поповнили 10,8 тис. нових машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період 2018 року", - йдеться у повідомленні.

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У листопаді 2019 року в Україні було зареєстровано 1007 нових комерційних автомобілів, що на 10 одиниць менше ніж роком раніше.

За кількістю зареєстрованих авто перше місце посіли автомобілі марки Renault, яких у листопаді було придбано 216 одиниць — це на 30% більше ніж за минулорічний листопад.

Наступними за популярністю стали автомобілі марки Fiat. У листопаді українці придбали та зареєстрували 142 машини цієї марки, що на 14% більше ніж за аналогічний місяць минулого року.

Третє місце посів Volkswagen, у листопаді в Україні було зареєстровано 89 одиниць автомобілів цієї марки, що на 2% вище ніж було у листопаді 2018 року.