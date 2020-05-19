Підприємці просять Раду ухвалити проєкт для пришвидшення розвитку фармгалузі

Підприємці просять ВР ухвалити законопроєкт для пришвидшення розвитку фармгалузі

Спілка українських підприємців просить Верховну Раду ухвалити законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я» (№ 2429) для стабілізації ринку донорської крові та розвитку фармацевтичної галузі.

Про це ідеться в пресрелізі Спілки українських підприємців (СУП), що є в розпорядженні Укрінформу.

«На порядку денному найближчого засідання парламенту перебуває законопроект №2429 щодо усунення штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт вирішує низку проблем, "які створюють високі корупціогенні ризики та стримують розвиток галузі".

Зокрема, на думку СУП, серед кроків, що пропонуються законопроєктом і вирішують ці проблеми, - гармонізація вимог патентного законодавства, стабілізація ринку донорської крові в Україні та скасування зайвих регуляторних бар’єрів в торгівлі.

Як зазначається в повідомленні, законопроєктом № 2429 пропонуються механізми, які дозволять досягти балансу інтересів між патентною монополією та правом кожної людини на доступність ліків.

Також, наголошують у СУП, законопроєкт передбачає залучення приватних інвестицій у заклади служби крові з використанням механізмів державно-приватного партнерства – як внутрішніх, так зовнішніх.

Крім того, створюються умови для збільшення обсягів заготівлі плазми крові та виробництва із неї препаратів крові на території України.

«Законопроєкт №2429 сприяє забезпеченню внутрішніх потреб медицини у компонентах та препаратах крові, дефіцит яких в світі зростає», - ідеться в повідомленні.

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Також зазначається, що законопроєктом пропонується виключення сертифікатів якості на серію психотропних речовин з переліку документів, необхідних для отримання дозволу на ввезення в Україну.

«СУП вважає проєкт закону №2429 стратегічним для розвитку фармацевтичної галузі в Україні. Наша бізнес-спільнота звертається до народних депутатів з проханням підтримати законопроєкт в цілому на найближчому засіданні та дати поштовх для виходу галузі на сучасний європейський рівень», - ідеться в повідомленні.