Рада планує гармонізувати з європейськими умови надання на ринку будівельної продукції

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2698 "Про надання будівельної продукції на ринку".

Рішення підтримали 276 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою і завданнями ухвалення законопроєкту є встановлення гармонізованих з європейськими умов надання на ринку будівельної продукції та адаптація чинного законодавства до їх запровадження", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується: встановити коло зобов’язань учасників ринку; визначити засади декларування технічних показників будівельної продукції; запровадити механізми визначення технічних показників суттєвих характеристик; встановити основні вимоги до споруд; запровадити механізми забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд і будівельної продукції.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме гармонізації національного законодавства з європейським, створенню умов для вільного пересування товарів та послуг на ринку, підвищенню інвестиційної привабливості України підвищенню безпеки і надійності будівель та споруд, запровадженню механізмів забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції.

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Автори також прогнозують, що у середньостроковій перспективі реалізація положень проєкту закону сприятиме підписанню Угоди ACAA з ЄС, покращенню іміджу продукції «made in Ukraine» та полегшить Україні доступ на інші глобальні ринки і збільшить привабливість держави для локалізації виробництва.