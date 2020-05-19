Нацбанк оприлюднив Білу книгу "Майбутнє регулювання небанківського лізингу"

Головною метою нового регулювання, запропонованого у Білій книзі "Майбутнє регулювання небанківського лізингу", стане сприяння розвитку ринку фінансового лізингу на засадах прозорості, дотримання прав та інтересів клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Національний банк оприлюднив Білу книгу "Майбутнє регулювання небанківського лізингу". Це останній із шести запланованих секторальних документів, в яких Національний банк як майбутній регулятор ринків небанківських фінансових послуг описує поточний стан ринків, їх проблеми та заплановані зміни в регулюванні. Тому головною метою нового регулювання, запропонованого у Білій книзі, стане сприяння розвитку ринку фінансового лізингу на засадах прозорості, дотримання прав та інтересів клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Для цього передбачаються наступні ключові зміни: по-перше, будуть уніфіковані вимоги до лізингодавців, які працюють у формі фінансових компаній чи у формі юридичних осіб з ліцензією на фінансовий лізинг. Хоча послугу вони надають однакову, наразі вимоги до них різні. Національний банк встановить єдині вимоги та для надання послуги фінансового лізингу вимагатиме від лізингодавця отримання ліцензії на здійснення діяльності фінансової компанії. Лізингодавці, що вже зараз існують на ринку, будуть переоформлені в статус фінансових компаній з відповідним видом ліцензії автоматично. Як і раніше, окрім надання фінансових послуг лізингодавці зможуть займатися також іншою господарською діяльністю, в тому числі оперативним лізингом.

Хоча загалом до лізингових компаній будуть застосовуватись спрощені вимоги як до сегменту фінансового ринку без підвищеного ризику, який не залучає кошти населення, до таких компаній будуть збережені вимоги щодо обсягу капіталу. Лізингові компанії повинні підтримувати власний капітал на рівні 3 млн грн у випадку надання тільки послуг із фінансового лізингу або 5 млн грн, якщо лізингова компанія планує надавати дві або більше фінансових послуг.

По-друге, буде чітко врегулювано та розширено джерела фінансування фінансових компаній, адже обмеженість у можливостях залучення фінансування є однією з ключових перешкод для розвитку ринку. Лізингодавці зможуть, серед інших, залучати кошти в афілійованих осіб та кошти на умовах субординованого боргу, в тому числі від фізичних та юридичних осіб, які є кваліфікованими інвесторами. Також буде чіткіше врегульована можливість залучення коштів шляхом випуску боргових цінних паперів.

По-третє, будуть підвищені вимоги до прозорості компаній та складання і розкриття звітності. Розвиток цього ринку можливий лише за умови довіри кредиторів та клієнтів, обізнаності населення та бізнесу і забезпечення дотримання прав всіх сторін. Інформативна звітність, складена за міжнародними стандартами та перевірена незалежним зовнішнім аудитом, повинна стати основною формою підтвердження фінансового стану компанії перед її контрагентами та кредиторами. Це також сприятиме спрощенню та здешевленню залучення фінансування лізинговими компаніями.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». Метою закону є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими регуляторами.

Згідно із законом, з 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.