Рада планує дозволити Укрпошті надавати фінпослуги

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2788 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку", який, зокрема, дозволятиме Укрпошті надавати фінпослуги.

Рішення підтримали 232 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ціллю законопроєкту є підвищення рівня доступності фінансових послуг, забезпечення права громадян та суб’єктів господарювання на отримання фінансових послуг на всій території країни, залучення коштів в економіку держави, створення умов до розвитку безготівкових розрахунків, оптимізація діяльності національного оператора поштового зв'язку", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, проєктом закону пропонується запровадити систему поштових рахунків, ввести термін "поштовий рахунок", визначити перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ "Укрпошта", серед яких: відкриття та ведення поштових рахунків, проведення розрахункових банківських операцій, випуск та обслуговування платіжних карток, залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

Серед ключових завдань проєкту - удосконалення порядку виплати пенсій, соціальних виплат, інших видів грошової допомоги через відділення поштового зв'язку, з використанням банківських (поштових) рахунків; удосконалення порядку надання послуги поштового зв'язку з переказу коштів; забезпечення доступу населення до фінансових послуг на всій території держави.

Крім того, законопроєкт має на меті підтримку бізнесу у віддалених населених пунктах шляхом збільшення рівня доступності до фінансових послуг і створення умов для підвищення рівня безготівкових розрахунків в державі.

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Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме підвищенню рівня фінансової (банківської) доступності, збільшенню безготівкових розрахунків в країні, акумуляції додаткових фінансових ресурсів для використання в інтересах держави, створенню сучасних уніфікованих та доступних для всіх верств населення умов отримання фінансових послуг та підвищенню соціального рівня громадян, які живуть у віддалених населених пунктах.