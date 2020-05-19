НБУ виступає проти надання дозволу Укрпошті займатись банківськими послугами

НБУ виступає проти надання дозволу Укрпошті займатись банківськими послугами

Укрінформ
Національний банк вважає нелогічним та ризиковим дозволити Укрпошті надавати банківські послуги.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

"Нелогічно. Неконкурентно. Ризиково. Це якщо у три слова стиснути нашу позицію про ідею дозволити «Укрпошті» надавати банківські послуги. Така ініціатива передбачена законопроєктами №2788-д та №2788, які вже сьогодні може розглянути Верховна Рада", - йдеться у повідомленні.

Національний банк виступає проти ухвалення цих проєктів закону та проти створення державного «поштового» банку.

У Нацбанку пояснюють, що це нелогічно. Роль держави у банківському секторі має зменшуватися, а не рости. Зменшення ролі держави сприятиме конкуренції, і відповідно – підвищенню якості фінансових послуг.

"Сьогодні частка держави – 55%. Ми спільно з урядом плануємо її зменшити до 25% до 2025 року завдяки частковій приватизації держбанків. Розширення статусу Укрпошти – це крок до збільшення монополїі держави у фінсекторі, а не крок до конкуренції", - зазначили в НБУ.

По-друге у Нацбанку вважають такий крок неконкурентним, адже Укрпошта опиниться у привілейованому стані, якщо порівняти з тими ж банками. Поштовий оператор отримає всі переваги і можливості ведення банківської діяльності, але не нестиме жодної відповідальності. Поштовому оператору не потрібно отримувати банківську ліцензію, не потрібно виконувати нормативи та вимоги до роботи з коштами населення. НБУ зможе встановлювати для Укрпошти лише порядок відкриття і ведення рахунків. Тобто НБУ не буде регулювати банківську діяльність Укрпошти.

До того ж Укрпошта змагатиметься з іншими держбанками - Ощадбанком і ПриватБанком.

"Ми за конкуренцію, але не держбанків між собою за одних і тих же клієнтів. Боротьба на одному «клаптику землі» призведе до зменшення дохідності всіх. Переможців не буде, всі будуть у програші. У підсумку втратить держбюджет, включно з додатковими витратами Укрпошти", - підкреслили в НБУ.

По-третє - це ризиково. Укрпошта не розуміє реальної вартості ведення банківського бізнесу. Банки витрачаються на побудову систем фінансового моніторингу, контроль ризиків, управління чужими коштами, комплаєнс, безпеку даних і відділень. До того ж Укрпошта має нижчу експертизу у фінмоніторингу, ніж банки. Тому виникає підвищений ризик відмивання коштів. Тому ми закликали уряд та Верховну Раду висловити спільну позицію та відхилити ці законопроєкти.

Разом з тим регулятор пропонує декілька альтернатив: Укрпошта може надавати у сільській місцевості агентські послуги від імені банків. В Укрпошти широка мережа, тому це було б доцільно для підвищення фінансової інклюзії.

Укрпошта може працювати у межах нового платіжного законодавства. Нова редакція закону «Про платіжні послуги» дозволить поштовому оператору вести рахунки клієнтів та забезпечувати розрахунки, а також випускати власні платіжні картки без участі банку. Цей варіант – оптимальний. Адже Укрпошта має ліцензію на надання платіжних послуг, яка може бути легко розширена у межах чинного законодавства.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році Укрпошта ініціювала законопроєкт про розширення фінансових послуг, проте він так і не був ухвалений. Проти відповідних законодавчих змін виступав Нацбанк, вказуючи на наявність в Україні чотирьох великих держбанків, сумарна частка яких після приватизації ПриватБанку перевищила 50% ринку.

У 2018 році головна пошта країни отримала ліцензію митно-брокерської діяльності. Того ж року НБУ надав Укрпошті ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

У січні 2020 року у Верховній Раді повторно зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку (№2788).

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