Закупівельні ціни на пшеницю протягом року зросли на 3-7% залежно від класу пшениці.

Про це свідчить підготовлена у Мінекономіки оперативна інформація про рівень середніх цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти їхньої переробки станом на 15 травня 2020 року, повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Так, закупівельна ціна на пшеницю 4 класу, станом на 15 травня 2020 року, зросла на 7% до ціни на аналогічну дату торік за тонну і на 2% до показників квітня 2020 року - до 5,369 тис. грн.

Закупівельна ціна на пшеницю 3 класу зросла на 5% до показника на аналогічну дату попереднього року і на 3% до минулого місяця – до 5,577 тис. грн за тонну.

Закупівельна ціна на пшеницю 2 класу зросла протягом місяця на 3% - до 5,739 тис. за тонну.

У таблиці наведено також дані про динаміку цін на інші культури.

Так, станом на 15 травня 2020 року на 2% проти минулого місяця зросла закупівельна ціна на кукурудзу - до 4,590 тис. грн за тонну.

Ціна на ячмінь 3 класу додала 3% порівняно із квітнем, 1% за останній тиждень, а за рік знизилася на 14%– до 4,466 тис. грн за тонну.

Така ж динаміка ціни на соняшник: зростання на 3% за останній місяць і на 1% за тиждень, однак порівняно з показниками аналогічного періоду попереднього року - зниження на 2%, до 8,928 тис. грн за тонну.

Соя за станній місяць подорожчала на 5%, за рік, що минув, на 13% – до 10,334 тис. грн за тонну.

Чи не найбільша динаміка закупівельних цін на гречку: +1% за тиждень, +8% до показників минулого місяця і +172% порівняно з травнем 2019 року – до 18,2 тис. грн за тонну.

Жито подорожчало на 2% протягом місяця і на 21% порівняно з минулим роком – до 5,725 тис. грн за тонну.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році, за квітневим прогнозом директора Інституту аграрної економіки Юрія Лупенка, виробництво пшениці в Україні прогнозується на рівні 25,6 млн тонн, що менше, ніж у 2019 році, але більше, ніж позаторік.