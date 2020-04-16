Виробництво пшениці буде більшим, ніж у 2018 році – експерт

У 2020 році виробництво пшениці прогнозується на рівні 25,6 млн тонн, що менше, ніж у 2019 році, але більше врожаю 2018 року.

Про це заявив директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко у ексклюзивному коментарі Укрінформу щодо перспектив аграрної галузі України.

«Споживачам зарано хвилюватися за виробництво сільськогосподарської продукції. Виробництво пшениці прогнозується на рівні 25,6 млн тонн, що менше 2019 року, але більше показника 2018 року у 24,6 млн тонн» , - сказав Лупенко.

Він зауважив, що виробництво рослинницької продукції у цьому році зменшиться проти 2019 року в на 5,1 %, зокрема зернових – на 10 %. Для України, яка має запас міцності по переважній більшості сільгоспкультур, таке зменшення не буде критичним. Також, очікується деяке зменшення обсягів експорту таких культур, як пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник, ріпак.

Науковець нагадав, що Україна цього року, мабуть, вперше, мала практично безсніжну зиму, що призвело до нестачі вологи в ґрунті для вирощування сільськогосподарських культур. Проте цю нестачу не слід розцінювати як катастрофічну.

«Якщо орієнтуватися на дані Українського гідрометеорологічного центру, то у квітні очікується 24-50 мм опадів, в гірських районах – 55-82 мм, що в межах середніх багаторічних значень. Звичайно, посів сільськогосподарських культур краще проводити у достатньо зволожену землю, що прискорює сходи. Але загальний урожай ще більше залежить від подальших умов вегетації», - повідомив науковець.

Він вважає, що загалом зменшення негативних наслідків зміни клімату вимагає глобальних рішень, таких, як зменшення викидів вуглецю, відновлення природних угідь, в першу чергу лісових та водних, екологобезпечне землекористування, оптимізація розміщення виробництва сільськогосподарських культур, застосування посухостійких сортів, інноваційних технологій та інше.