У Мінекономіки не бачать приводу для стрибка цін

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не бачать підстав для стрибка цін після завершення карантину, однак запевняють, що у разі його виникнення будуть реагувати.

Про це в коментарі Укрінформу сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Дмитро Романович.

"Ми не вводили жорсткого регулювання цін, ми лише запровадили на вимогу закону один з його видів, що називається декларування цін і який використовується переважно для моніторингу", - сказав Романович.

Цей моніторинг, зауважив урядовець, відбувається на постійній основі у роздрібній торгівлі.

"Відповідно до цієї постанови ми не обмежуємо підприємців у підвищенні цін, проте просимо їх повідомляти, якщо вони мають такий намір. В цілому у нас стабільна цінова ситуація. Ми не бачимо підстав для стрибка цін, проте моніторимо, і якщо будемо бачити, то відповідно будемо реагувати тими засобами які в нас є", - наголосив Романович.

Він нагадав, що на початку карантину дійсно в країні був ажіотаж на деякі види продовольчих товарів та засоби індивідуального захисту. Під впливом якого ці товари зникли з поличок магазинів, а ціни на них зросли. Однак державою було зроблено ряд регуляторних речей, зокрема, обмежено вивіз таких товарів з країни. Як результат, товари з'явились у магазинах, а ціна на них стабілізувалася.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів встановив на час карантину державне регулювання цін шляхом декларування цін на 10 продуктових товарів і 20 засобів індивідуального захисту, а також на лікарські засоби і понад 10 видів антисептиків.