Експорт товарів з України "схуд" на 0,2%

У першому кварталі 2020 року експорт товарів з України скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,2%, до 12,2 млрд дол., імпорт - на 3,4%, до 13,3 млрд дол.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У І кварталі 2020 р. експорт товарів становив 12251,0 млн дол. США, або 99,8% порівняно із І кварталом 2019 р., імпорт – 13310,2 млн дол., або 96,6%. Негативне сальдо склало 1059,2 млн дол. (у І кварталі 2019 р. негативне – 1503,8 млн дол.)", - ідеться в повідомленні.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у першому кварталі торік – 0,89).

Зазначається, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 213 країн світу.

У Держстаті також надали інформацію про зовнішню торгівлю товарами з Європейським Союзом.

Так, у січні-березні 2020 року на країни ЄС припадало 39,1% українського експорту товарів (на 4788 млн дол.) та 43,7% українського імпорту (на 5816 млн дол.).

При цьому якщо експорт товарів з України до ЄС у першому кварталі 2020 року скоротився на 8,6% порівняно з тим же періодом торік, то імпорт товарів з ЄС в Україну продемонстрував зростання на 0,3%.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд доларів (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт - 60,78 млрд доларів (на 6,3% більше).