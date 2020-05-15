Смілянський має намір за рік діджиталізувати Укрпошту

ПАТ "Укрпошта" до осені 2021 року повністю позбудеться паперових операцій. Крім того, вже до кінця наступного року компанія завершить проєкт покриття малонаселених пунктів пересувними відділеннями.

Про це журналістам розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, представляючи доопрацьований проєкт закону №2788 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До осені 2021 року в "Укрпошті" не повинно залишитися жодних паперових операцій. Пошта стане повністю диджиталізована", - зазначив він.

За словами Смілянського, за рахунок залучених компанією інвестицій у рамках проєкту буде замінено 90% ІТ-інфраструктури компанії, втілено нові програми ERP (автоматизації виробництва), закуплено новий Front office (група підрозділів, що відповідають за безпосередню роботу з клієнтами), повністю оновлено парк комп’ютерів тощо.

Інвестиційні вкладення в програму діджиталізації, разом із проєктом впровадження 1400 пересувних відділень у малонаселених пунктах, розбудовою 4 сучасних автоматизованих сортувальних центрів (понад 100 тис. кв. м) та ремонтом понад 500 відділень, становитимуть 3778 млн грн.

На думку Смілянського, проєкт окупить себе за 2-2,5 року. У тому числі - за рахунок економії коштів на доставці пенсій, субсидій, соцдопомоги, які, згідно із законопроєктом №2788, пропонується перевести у безготівкову форму.

Зокрема, за словами очільника поштового відомства, після закупівлі нової системи Front office кожна листоноша пересувного відділення буде оснащена спеціальним мобільним пристроєм з технологією NFC (технологія, яка об'єднує між собою кілька пристроїв для бездротової передачі даних. Інтерфейс, що використовується в більшості сучасних смартфонів і планшетів). Окрім фінансових операцій, такі пристрої зможуть також видавати чеки.

Реалізація проєкту пересувних відділень розпочнеться із серпня 2020 року, на базі Київської та ще чотирьох областей, які в Укрпошті поки не називають, і буде завершена протягом 2021 року на території всієї країни.

Як повідомлялось, на сьогодні пілотний проєкт з організації пересувних відділень Укрпошти реалізовано в Чернігівській області.