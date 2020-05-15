Смілянський має намір за рік діджиталізувати Укрпошту
Про це журналістам розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, представляючи доопрацьований проєкт закону №2788 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку», повідомляє кореспондент Укрінформу.
"До осені 2021 року в "Укрпошті" не повинно залишитися жодних паперових операцій. Пошта стане повністю диджиталізована", - зазначив він.
За словами Смілянського, за рахунок залучених компанією інвестицій у рамках проєкту буде замінено 90% ІТ-інфраструктури компанії, втілено нові програми ERP (автоматизації виробництва), закуплено новий Front office (група підрозділів, що відповідають за безпосередню роботу з клієнтами), повністю оновлено парк комп’ютерів тощо.
Інвестиційні вкладення в програму діджиталізації, разом із проєктом впровадження 1400 пересувних відділень у малонаселених пунктах, розбудовою 4 сучасних автоматизованих сортувальних центрів (понад 100 тис. кв. м) та ремонтом понад 500 відділень, становитимуть 3778 млн грн.
На думку Смілянського, проєкт окупить себе за 2-2,5 року. У тому числі - за рахунок економії коштів на доставці пенсій, субсидій, соцдопомоги, які, згідно із законопроєктом №2788, пропонується перевести у безготівкову форму.
Зокрема, за словами очільника поштового відомства, після закупівлі нової системи Front office кожна листоноша пересувного відділення буде оснащена спеціальним мобільним пристроєм з технологією NFC (технологія, яка об'єднує між собою кілька пристроїв для бездротової передачі даних. Інтерфейс, що використовується в більшості сучасних смартфонів і планшетів). Окрім фінансових операцій, такі пристрої зможуть також видавати чеки.
Реалізація проєкту пересувних відділень розпочнеться із серпня 2020 року, на базі Київської та ще чотирьох областей, які в Укрпошті поки не називають, і буде завершена протягом 2021 року на території всієї країни.
Як повідомлялось, на сьогодні пілотний проєкт з організації пересувних відділень Укрпошти реалізовано в Чернігівській області.