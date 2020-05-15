Завдяки Укрпошті до банківської системи можна залучити ще 40% населення - Смілянський

У разі увалення проєкту закону №2788 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку, банківськими послугами в Україні можна буде додатково охопити ще 40% населення.

Про це журналістам розповів генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, представляючи доопрацьований проєкт закону №2788, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"40% населення України зможе долучитися до банківської системи. І для цього не потрібно жодних вкладень з боку держави. Більше того, у результаті реалізації проєкту поштових рахунків, держава ще й зекономить мільярди коштів, які щороку спрямовуються на доставку пенсій, субсидій та соціальних виплат", - зазначив він.

Очікується, що відповідний проєкт закону може бути винесений на розгляд Верховної Ради України вже наступного пленарного тижня.

Проєктом пропонується запровадити систему поштових рахунків, ввести термін «поштовий рахунок». Також визначається перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта», серед них - відкриття та ведення поштових рахунків, проведення розрахункових банківських операцій, випуск та обслуговування платіжних карток, залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

Смілянський наголосив, що Україна знаходиться "в жахливому стані" в частині доступу населення до банківських послуг.

Так, за даними Global Partnership for Financial Inclusion, 37% населення України на сьогодні не мають банківських рахунків. Крім того, за інформацією НБУ, частка готівкових розрахунків в Україні становить 56%.

"Лише 6% території країни покрито зоною обслуговування банків", - підкреслив очільник Укрпошти.

В індексі G20 "Фінансове охоплення" від Global Partnership for Financial Inclusion, Україна посідає 68-те місце, після Уганди, за кількістю банківських рахунків. Загалом, такі рахунки має 62,9% населення країні у віці старше 15 років.

Водночас, у віці старше 60 років банківські рахунки мають лише 45,9% українців, за цим показником Україна посідає 89-те місце, після Еквадору.

Електронними платежами в Україні охоплено 60,7% населення, у результаті чого країна посідає 60-те місце в рейтингу, після Саудівської Аравії.

Смілянський також звернув увагу на процес зменшення кількості відділень в банківській системі України. Зокрема, за останні 12 років банківська мережа в Україні скоротилася на 63% - до 7879 відділень. Натомість, мережа Укрпошти налічує 10 860 відділень.

Як підкреслив Смілянський, поштові відділення національного поштового оператора знаходяться у населених пунктах, де ніколи не було жодного відділення банку. Причому Укрпошта роками надає фінансові послуги, які в доходах компанії становлять майже 42%.

У результаті ухвалення законопроєкту, наголошують в Укрпошті, відбудеться суттєве підвищення рівня банківської доступності, безготівкових розрахунків, можливість використання вільних грошових коштів населення в інтересах розвитку економіки. Одержувачі пенсій та соціальних допомог отримають змогу розміщувати власні кошти на поштових рахунках з метою їх збереження, отримання додаткового доходу, безготівкового використання.

Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році Укрпошта ініціювала законопроєкт про розширення фінансових послуг, проте він так і не був ухвалений.

Проти відповідних законодавчих змін виступав Нацбанк, вказуючи на наявність в Україні чотирьох великих держбанків, сумарна частка яких після приватизації ПриватБанку перевищила 50% ринку.

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У 2018 році головна пошта країни отримала ліцензію митно-брокерської діяльності. Того ж року НБУ надав Укрпошті ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

У січні 2020 року у Верховній Раді повторно зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку (№2788).