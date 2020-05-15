В Україні втрати врожаю через погодні умови очікуються на 358 тисячах га - експерти

Втрати врожаю сільгоспкультур в Україні через несприятливі умови перезимівлі озимих і вегетації ярих культур очікуються на загальній площі 357,8 тис. га.

Про це з посиланням на дані Мінекономіки повідомляє УкрАгроКонсалт.

«Унаслідок несприятливих погодних умов у період перезимівлі озимих і вегетації ярих культур втрати врожаю сільськогосподарських культур в Україні зафіксовано на загальній площі 357,8 тис. га. У розрізі областей за втратами посівів лідирують Одеська і Миколаївська області, де, за останніми даними, загибель посівів зафіксовано на 28,3 і 22,7 тис. гектарів відповідно», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, також постраждав урожай у Запорізькій області на 6,75 тис. га; Донецька область - 6,69 тис. га; Дніпропетровська область - 6,43 тис. га; Харківська область - 6,15 тис. га; Кіровоградська область - 5,22 тис. га.

Також, згідно з прогнозом, у розрізі культур втрати врожаю загалом по країні становлять: озима пшениця - 138,5 тис. га; озимий ріпак - 123,7 тис. га; озимий ячмінь - 89,7 тис. га; озиме жито - 26 га; озимий ріпак - 123,7 тис. га; озимий ячмінь - 89,7 тис. га; озиме жито - 26 га; горох - 2,03 тис. га; цукрові буряки - 2,88 тис. га; кукурудза - 2 га; гірчиця - 759 га; соняшник - 190 га.