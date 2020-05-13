Мінекономіки прогнозує цьогоріч урожай зернових обсягом 65-68 мільйонів тонн

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує на поточний рік урожай обсягом 65-68 млн тонн зерна, що збереже Україні статус країни-експортера.

Про це сказав міністр Мінекономіки Ігор Петрашко під час брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На даний рік ми прогнозуємо декілька сценаріїв. Найбільш реалістичний щодо збору урожаю передбачає 65-68 млн тонн. Це менше, ніж минулого року, але все рівно суттєві об’єми, які дозволять нам забезпечити продовольчу безпеку в Україні, а також зберегти статус великої експортної країни», - сказав Петрашко.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало, що українські аграрії 2020 року зберуть 60 млн тонн врожаю зернових і зернобобових культур через дефіцит вологи і економічні фактори, що обумовлені пандемією COVID-19.

У 2019 році в Україні з площі 15 млн га зібрано 74,3 млн т зернових і зернобобових культур, і це є рекордні показники врожаю.