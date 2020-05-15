Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти незалежно від суми

Не за всіма операціями понад 400 тис. грн потрібно вимагати довідку про доходи, як і не за всіма операціями, нижче цієї суми не потрібно вимагати.

Про це сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова у інтерв’ю виданню "Мінфін".

"Банк повинен перевіряти тільки ті операції, які вибиваються зі звичайного ритму, незалежно від суми. Суть в тому, щоб знати свого клієнта… Якщо у людини свій бізнес або вона топ-менеджер, у неї є певний рівень доходів, депозити, то навіть при операціях на великі суми банк може не запитувати додаткові документи. Навіщо? Адже походження коштів зрозуміле. Але якщо людина отримує допомогу з безробіття на банківську карту, а потім поповнює її готівкою навіть не 400, а 150 тис. грн, то банк повинен поцікавитися джерелом цих грошей. Тому не за всіма операціями понад 400 тис. грн потрібно вимагати довідку про доходи, як і не за всіма операціями, нижче цієї суми не потрібно вимагати", - сказала Рожкова.

Вона зауважила, що накопичена НБУ статистика показує, що 95% всіх клієнтів у всіх банках потрапляють до низькоризикової групи, яка не вимагає ніяких додаткових вивчень і підтверджень.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк привів свою нормативну базу у сфері валютного регулювання та нагляду у відповідність до змін, передбачених Законом України № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який набуває чинності 28 квітня 2020 року. Закон передбачає збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) із одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4).