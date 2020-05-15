Нафта дорожчає на тлі зростання попиту у Китаї

Ціни на нафту зросли у п'ятницю на даних про зростаючий попит у Китаї після ослаблення антивірусних заходів і скорочення світових поставок.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 31,7 за барель, що на $ 0,57 (1,83%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчав на $ 0,29 (1,05%) - до $ 27,85 за барель. .

З початку цього тижня Brent подорожчала майже на 3%, WTI - на 13%.

На тлі скорочення поставок з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інших великих виробників з'являються прогалини на стороні попиту. Дані показали, що щоденне використання сирої нафти у Китаї відновилося в квітні, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяг виробництва.

Обсяг нафтопереробки у Китаї в квітні склав 53,85 мільйона тонн, або близько 13,1 мільйона барелів на добу, показують оприлюднені в п'ятницю дані Національного бюро статистики. Це приблизно на 11% більше, ніж в березні, і на 0,8% вище показника за квітень 2019 року.

"Фундаментальні показники ринку явно поліпшуються, - повідомили аналітики ING Research. - Але ми як і раніше вважаємо, що в найближчій перспективі потенціал зростання є обмеженим, зважаючи на те, що ми все ще перебуваємо в умовах надлишкової пропозиції ".

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що різке скорочення видобутку Саудівською Аравією, а також падіння виробництва нафти в США і Канаді, призведе до історичного зниження світових поставок нафти у травні - на 12 млн барелів на добу (б / д), до 88 млн б / д, мінімуму за останні дев'ять років.

Крім того, в щомісячній доповіді, яка опублікована у четвер, МЕА поліпшило прогноз попиту на нафту у другому кварталі. Згідно з новими оцінками, глобальний попит в квітні-червні скоротиться на 19,9 млн б / д, до 79,3 млн б / д. Попередній прогноз МЕА припускав, що падіння попиту буде на 3,2 млн б / д більше.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 32,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 31,39 долара за барель, що на 26 центів вище за рівень закриття торгів ($ 31,13).