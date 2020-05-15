Нафта дорожчає на тлі зростання попиту у Китаї
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 31,7 за барель, що на $ 0,57 (1,83%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчав на $ 0,29 (1,05%) - до $ 27,85 за барель. .
З початку цього тижня Brent подорожчала майже на 3%, WTI - на 13%.
На тлі скорочення поставок з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інших великих виробників з'являються прогалини на стороні попиту. Дані показали, що щоденне використання сирої нафти у Китаї відновилося в квітні, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяг виробництва.
Обсяг нафтопереробки у Китаї в квітні склав 53,85 мільйона тонн, або близько 13,1 мільйона барелів на добу, показують оприлюднені в п'ятницю дані Національного бюро статистики. Це приблизно на 11% більше, ніж в березні, і на 0,8% вище показника за квітень 2019 року.
"Фундаментальні показники ринку явно поліпшуються, - повідомили аналітики ING Research. - Але ми як і раніше вважаємо, що в найближчій перспективі потенціал зростання є обмеженим, зважаючи на те, що ми все ще перебуваємо в умовах надлишкової пропозиції ".
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що різке скорочення видобутку Саудівською Аравією, а також падіння виробництва нафти в США і Канаді, призведе до історичного зниження світових поставок нафти у травні - на 12 млн барелів на добу (б / д), до 88 млн б / д, мінімуму за останні дев'ять років.
Крім того, в щомісячній доповіді, яка опублікована у четвер, МЕА поліпшило прогноз попиту на нафту у другому кварталі. Згідно з новими оцінками, глобальний попит в квітні-червні скоротиться на 19,9 млн б / д, до 79,3 млн б / д. Попередній прогноз МЕА припускав, що падіння попиту буде на 3,2 млн б / д більше.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 32,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 31,39 долара за барель, що на 26 центів вище за рівень закриття торгів ($ 31,13).