Нафта дорожчає на даних про можливе продовження режиму скорочення ОПЕК+

Ціни на нафту помірно зростають у четвер на даних про скорочення комерційних запасів у США, підтримку контрактам на еталонні сорти надали також чутки про переговори учасників групи ОПЕК+ про продовження режиму максимального скорочення нафтовидобутку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $29,52 за барель, що на $0,33 (1,13%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчав на $0,31 (1,23%) - до $25,60 за барель.

Комерційні запаси сирої нафти в США за підсумками минулого тижня скоротилися на 0,745 млн бар. при прогнозному зростанні на 4,147 млн ​​бар. Про це свідчать дані Управління енергетичної інформації (EIA).

Запаси бензину в країні зменшилися за підсумками тижня на 3,5 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 3,5 млн барелів. Аналітики в середньому очікували зниження запасів бензину на 2,5 млн барелів і підвищення запасів дистилятів на 4,1 млн барелів.

Крім того, підтримку цінам надали чутки про намір групи ОПЕК+ продовжити діючий рівень скорочення нафтовидобутку в 9,7 млн ​​бар./добу (б/д) до кінця поточного року і прогноз EIA про скорочення нафтовидобутку в США в 2020 і 2021 рр. Ринок також позитивно сприйняв інформацію про збільшення імпорту чорного золота Китаєм в квітні порівняно з попереднім місяцем.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 29,45 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,41 долара за барель, що на 22 цента вище за рівень закриття торгів ($29,19).