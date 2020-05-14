Нафта дорожчає на даних про можливе продовження режиму скорочення ОПЕК+
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $29,52 за барель, що на $0,33 (1,13%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчав на $0,31 (1,23%) - до $25,60 за барель.
Комерційні запаси сирої нафти в США за підсумками минулого тижня скоротилися на 0,745 млн бар. при прогнозному зростанні на 4,147 млн бар. Про це свідчать дані Управління енергетичної інформації (EIA).
Запаси бензину в країні зменшилися за підсумками тижня на 3,5 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 3,5 млн барелів. Аналітики в середньому очікували зниження запасів бензину на 2,5 млн барелів і підвищення запасів дистилятів на 4,1 млн барелів.
Крім того, підтримку цінам надали чутки про намір групи ОПЕК+ продовжити діючий рівень скорочення нафтовидобутку в 9,7 млн бар./добу (б/д) до кінця поточного року і прогноз EIA про скорочення нафтовидобутку в США в 2020 і 2021 рр. Ринок також позитивно сприйняв інформацію про збільшення імпорту чорного золота Китаєм в квітні порівняно з попереднім місяцем.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 29,45 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,41 долара за барель, що на 22 цента вище за рівень закриття торгів ($29,19).