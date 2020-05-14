Енергоблок №4 Рівненської АЕС вивели з резерву

Енергоблок №4 Рівненської АЕС (РАЕС) 14 травня 2020 року виведено з резерву та підключено до енергосистеми, а також розпочато розвантаження енергоблоку №3.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"14 травня 2020 року о 07:52 енергоблок №4 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) виведено з "гарячого" резерву та підключено до енергомережі. Триває поступове збільшення потужності – станом на 12 годину 14 травня потужність становила 70% від номінальної. У зв’язку з балансовим обмеженням об 11:25 14 травня розпочато розвантаження енергоблоку №3 РАЕС (ВВЕР-1000) до рівня 60% від номінальної потужності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Рівненській АЕС минулої доби у роботі перебували три енергоблоки із сумарним навантаженням 1 835 МВт. За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 44,0 млн кВт-г електроенергії, з початку місяця – 734,1 млн кВт-г електроенергії та з початку року – 7 млрд 589,8 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України Міністерством енергетики та захисту довкілля України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС.

Енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС 12 травня 2020 року в зв'язку із балансовим обмеженням НАЕК "Енергоатом" було відключено від мережі та переведено у "гарячий" резерв.

Читайте також: Другий енергоблок Рівненської АЕС підключили до енергомережі

Як відомо, Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.