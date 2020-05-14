В Україні нарахували понад три тисячі мільйонерів

Доходи, отримані у 2019 році, задекларували вже понад 200 тисяч громадян.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

"Понад 200 тисяч податкових декларацій про майновий стан і доходи подали громадяни протягом січня – квітня 2020 року. Загальна сума задекларованого доходу склала 32,1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначені до сплати громадянами, становлять 871 млн грн, військового збору – майже 120 млн гривень.

"Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 3150 громадян, якими визначено до сплати 393 млн грн податку та понад 47 млн грн військового збору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень та вже подали декларації, обліковується традиційно у м. Києві – майже 1,2 тис. осіб. Харківська та Дніпропетровська області мають 278 та 270 мільйонерів відповідно.

Найбільші суми податкових зобов’язань до сплати визначено мешканцями Львівської області – 25 млн грн та м. Києва – 23 млн грн з доходів, одержаних за межами України.

У ДПС нагадують, що кампанію декларування доходів, отриманих у 2019 році, продовжено до 1 липня 2020 року. Останній день подання декларації про майновий стан і доходи – 30 червня 2020 року.

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