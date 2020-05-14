Уряд призначив Банчука в. о. голови правління Аграрного фонду

Уряд призначив Банчука в. о. голови правління Аграрного фонду

Укрінформ
Уряд призначив Богдана Банчука виконуючим обов’язки голови правління ПАТ "Аграрний фонд".

Про це йдеться у розпорядженні №515-р від 13 травня 2020 року, оприлюдненому на Урядовому порталі.

"Призначити Банчука Богдана Миколайовича виконуючим обов’язки голови правління публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд", - ідеться у розпорядженні.

33-річний Банчук народився у місті Калуш Івано-Франківської області. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом юрист-міжнародник та перекладач з французької мови.

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З 2010 по 2013 роки працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ України. З 2014 року - заступник голови Сокирянської райдержадміністрації Чернівецької області.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 13 травня 2020 року звільнив Івана Баришева з посади в.о. голови правління ПАТ "Аграрний фонд".

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