Уряд призначив Банчука в. о. голови правління Аграрного фонду

Уряд призначив Богдана Банчука виконуючим обов’язки голови правління ПАТ "Аграрний фонд".

Про це йдеться у розпорядженні №515-р від 13 травня 2020 року, оприлюдненому на Урядовому порталі.

"Призначити Банчука Богдана Миколайовича виконуючим обов’язки голови правління публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд", - ідеться у розпорядженні.

33-річний Банчук народився у місті Калуш Івано-Франківської області. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом юрист-міжнародник та перекладач з французької мови.

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З 2010 по 2013 роки працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ України. З 2014 року - заступник голови Сокирянської райдержадміністрації Чернівецької області.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 13 травня 2020 року звільнив Івана Баришева з посади в.о. голови правління ПАТ "Аграрний фонд".