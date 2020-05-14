Відбулося засідання Наглядової ради міжнародного Проєкту безпечності харчових продуктів

Друге засідання членів Наглядової ради українсько-європейського Проєкту у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин відбулося у режимі відеозустрічі.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захситу споживачів.

"13 травня 2020 року т. в. о. Голови Держспоживслужби Ольга Шевченко, генеральний директор Директорату безпечності харчових продуктів Мінекономіки Микола Мороз, державний експерт експертної групи з питань формування державної політики щодо здорового способу життя та факторів ризику Директорату громадського здоров'я МОЗ Тетяна Скапа, керівник сектору «Сільське господарство, безпечність харчових продуктів та земельна реформа» Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл разом із іншими представниками Мінекономіки, Держспоживслужби, експертами Проєкту та Консорціуму Quality Institute, який впроваджує Проєкт, провели у режимі відеоконференції друге засідання Наглядової ради Проєкту ЄС "Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні", - йдеться у повідомленні.

У ході Наглядової ради були розглянуті перші результати діяльності Проєкту. Учасникам були продемонстровані презентації діяльності всіх компонентів даного Проєкту. Окрема увага була приділена результатам діяльності за ІТ-напрямком та питанням розробки баз даних.

Бенефіціари підвели проміжні підсумки діяльності Проєкту та обговорили подальші кроки з його впровадження.

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Проєкт ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні» започатковано з метою забезпечення підвищення функціональності послуг у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин, а також системи контролю та інфраструктури України шляхом поступового приведення вітчизняного законодавства у відповідність європейським та іншим міжнародним стандартам, забезпечення гарантій в частині здоров’я тварин в різних регіонах країни та впровадження комплексної державної програми профілактики деяких інфекційних хвороб та зоонозів.