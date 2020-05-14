Держінспекція відновить порядок у контролі будівництва - Васильченко

Серед перших кроків новоствореної Державної інспекції містобудування (ДІМ) її голова Юрій Васильченко обіцяє відновлення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а також - зупинку самочинних будівництв.

Про це Юрій Васильченко заявив в інтерв`ю Укрінформу.

"Найперше – забезпечити повноцінне функціонування нового органу. Відновити державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд, зупинити самочинне будівництво", - зазначив він, відповідаючи про свої перші кроки на посаді.

За словами Васильченка, функціонування ДІМ відновить в країні порядок здійснення держархбудконтролю.

"Зараз дозволи на початок будівництва видаються, сертифікати прийняття в експлуатацію видаються, а що між ними? Тобто, контролю і нагляду між ними сьогодні немає. Тому першочергове завдання – їх відновити. Наразі зросла кількість об’єктів самочинного будівництва, на це складно реагувати бо, по суті, орган, який би це контролював, не функціонує. Таке будівництво сьогодні можуть зупинити тільки правоохоронні органи. От чому необхідно в першу чергу розпочати функціонування ДІМ", - наголосив він.

Васильченко зазначив, що створюється принципово новий орган, першою функцією котрого буде контрольна, а другою основною функцією стане наглядова.

Територіальні органи ДІМ контролюватимуть об’єкти містобудування.

"Там, де держархбудконтроль децентралізований – у ДІМ буде тільки наглядова функція за місцевими органами держархбудконтролю. Наглядова функція також буде реалізовуватись і щодо територіальних органів, які здійснюватимуть контроль. Крім того, буде наглядова функція за рішеннями органів з питань містобудівної діяльності, які займаються видачею містобудівних умов й обмежень та будівельних паспортів", - розповів Васильченко.

За його словами, зараз вирішується, якою буде географія територіальних структурних підрозділів.

"По аналогії територіальних органів Міністерства юстиції України, я планую створення наступних міжрегіональних головних управлінь ДІМ з центрами в таких містах: Західного (м. Рівне), Південно-Західного (м. Івано-Франківськ), Центрально-Західного (м. Хмельницький), Центрального (м. Київ), Північно-Східного (м. Полтава), Південно-Східного (м. Кривий Ріг), Південного (м. Миколаїв), Східного (м. Харків). В кожному міжрегіональному територіальному органі будуть обласні підрозділи", - пояснив Васильченко.

Наразі Державна інспекція містобудування зареєстрована як юридична особа публічного права. Йде підготовка до формування штату та підрозділів новоствореної Держінспекції містобудування .

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Діяльність новостворених структур координуватиметься Кабінетом міністрів через міністра розвитку громад та територій України.

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Зокрема, постановою №218 було ліквідовано ДАБІ та утворено центральний орган виконавчої влади – Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд). Основними завданнями новоствореної структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Іншою постановою - №219 утворено ще два центральних органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України. Державні органи здійснюватимуть державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду та технічного регулювання у сфері містобудування відповідно.

6 травня Кабінет міністрів України своїм розпорядженням призначив головою новоствореної Державної інспекції містобудування (ДІМ) України Юрія Васильченка, який до цього очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) України.