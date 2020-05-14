Юрій Васильченко, голова Державної інспекції містобудування України

Моя мета – зробити так, щоб Інспекція містобудування не асоціювалася з корупцією

6 травня Кабінет міністрів України своїм розпорядженням призначив головою новоствореної Державної інспекції містобудування (ДІМ) України Юрія Васильченка, який до цього очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) України. Про нове відомство, його функціонал та амбітні плани на посаді очільник ДІМ розповів в інтерв’ю Укрінформу. - Юрію Миколайовичу, чим буде займатися ДІМ? - Перша функція – це контрольна, а друга функція – головна, на якій буде зосереджено роботу Державної інспекції містобудування (ДІМ) – наглядова. Створюється принципово новий орган. Територіальні органи ДІМ контролюватимуть об’єкти містобудування. Там, де держархбудконтроль децентралізований – у ДІМ буде тільки наглядова функція за місцевими органами держархбудконтролю. Наглядова функція також буде реалізовуватись і щодо територіальних органів, які здійснюватимуть контроль. Крім того, буде наглядова функція за рішеннями органів з питань містобудівної діяльності, які займаються видачею містобудівних умов й обмежень та будівельних паспортів. Плюс, планується, що ДІМ буде також наглядати за діяльністю двох інших новостворених органів: Державною сервісною службою містобудування України (ДССМУ) та Державним агентством з технічного регулювання у містобудуванні України (ДАТРМУ). У чому позитив? В розмежуванні функцій. Раніше ДАБІ зосереджувала в собі все: держархбудконтроль, наглядові функції, дозвільні, ліцензування. По суті, ДАБІ була органом, який сам видавав (реєстрував) дозвільні документи, вів Реєстр дозвільних документів і сам контролював процес будівництва. Тобто в органу були повністю всі важелі впливу. Це породжувало корупційні ризики. Більше такого не буде. Реформа передбачає ліквідацію монополіста – ДАБІ та створення нових центральних органів з окремими функціями. Крім того, передбачається розмежування функцій усередині самої ДІМ. Таке розмежування допоможе сфокусувати увагу на вирішенні проблем, покращить якість контролю та надання адміністративних послуг у будівництві. Хочу зазначити, що початок функціонування ДІМ відновить порядок здійснення держархбудконтролю. Зараз дозволи на початок будівництва видаються, сертифікати прийняття в експлуатацію видаються, а що між ними? Тобто, контролю і нагляду між ними сьогодні немає. Тому першочергове завдання – їх відновити. Наразі зросла кількість об’єктів самочинного будівництва, на це складно реагувати бо, по суті, орган, який би це контролював, не функціонує. Таке будівництво сьогодні можуть зупинити тільки правоохоронні органи. От чому необхідно в першу чергу розпочати функціонування ДІМ. І процес вже запущено. Йде підготовка до формування штату та підрозділів. Створення ДІМ допоможе перезавантажити систему повністю - Які етапи створення ДІМ? - Перший важливий етап уже пройдено – Державна інспекція містобудування зареєстрована як юридична особа публічного права. Наразі вже відпрацьовано структуру ДІМ та опрацьовується питання створення територіальних органів ДІМ. Далі необхідно відкрити фінансування, врегулювати питання, пов’язані з розміщенням та набором співробітників. Необхідно буде оголосити конкурси на вакантні посади, у деяких випадках будуть переведення. Також потрібно затвердити положення про структурні підрозділи, посадові інструкції. Ну і призначити керівників територіальних органів, які будуть займатися організацією роботи на місцях. Орган має розпочати функціонувати з того моменту, коли в нього буде більше 30% штатної чисельності. Головний момент у тому, що це має бути абсолютно новий, чистий, прозорий орган. Ніхто більше не повинен асоціювати його з корупційним монстром. Створення цього органу допоможе перезавантажити систему повністю. - Як працюватимуть територіальні органи? Їхні керівники зможуть робити самостійні призначення на посади в новостворену структуру? - Зараз ми опрацьовуємо питання, чи зможуть вони робити свої призначення, чи це буде робити голова ДІМ. Тобто, чи будуть вони окремими юридичними особами. Наразі у діючому законодавстві однозначної відповіді на це питання немає: в одній з постанов вони визначені як окремі юридичні особи, але в положенні про ДІМ – йдуть як структурні підрозділи апарату Державної інспекції містобудування. Тому наразі ми ще вирішуємо це питання. Мені хотілося б, щоб вони були окремим юрособами. Чому? Так краще для розмежування функцій, визначення відповідального за прийняті рішення, оперативності в роботі, також простіше з точки зору їх створення та контролю. Голова ДІМ призначає керівників та їхніх заступників, розподіляє їм бюджет – а далі вони вже самі підбирають собі співробітників, приміщення та розпочинають роботу. І відповідати за все будуть виключно керівники. До речі, вони також можуть набувати статусу в.о., щоб пройти випробувальний термін, показати себе на посаді.

- Розкажіть детальніше про роботу територіальних органів. Які зміни відбудуться? - Зараз ми вирішуємо, яка буде географія територіальних структурних підрозділів. Поки що все це в проєктній стадії. По аналогії територіальних органів Міністерства юстиції України, я планую створення наступних міжрегіональних головних управлінь ДІМ з центрами в таких містах: Західного (м. Рівне), Південно-Західного (м. Івано-Франківськ), Центрально-Західного (м. Хмельницький), Центрального (м. Київ), Північно-Східного (м. Полтава), Південно-Східного (м. Кривий Ріг), Південного (м. Миколаїв), Східного (м. Харків). В кожному міжрегіональному територіальному органі будуть обласні підрозділи. Центри управлінь обиралися так, щоб було зручно до них добиратися. Створення терорганів, як окремих юросіб, відповідає ідеї децентралізації, а запропонований формат дозволить оптимізувати наявні ресурси та змінити підходи. Хочу зазначити, що перебуваючи на посаді голови ДАБІ, я спостерігав цікаву тенденцію: територіальні департаменти та управління, які входили в структуру Держархбудінспекції, досить апатично ставилися до виконання доручень. Вони постійно щось недоговорювали, стверджували, що передали матеріали в центральний апарат, але ми нічого не отримували. Спеціально йшло затягування. Зараз навіть проводиться службове розслідування по деяких випадках. В одному з регіонів, наприклад, посадова особа замість того, щоб виконати наказ, чомусь вирішила направити дозвільні документи до центрального апарату поштою. Уявіть собі: є готове рішення про видачу дозволів, на наступний день вона має забезпечити отримання документів забудовником – проте вона вирішує відправити весь пакет документів до центральної ДАБІ. Це ж спеціальне затягування процесу, щоб замовник якомога довше не отримав зазначений документ. Чому? Дисциплінарна комісія зараз це з’ясовує. Але такого більше просто не може бути. За подібні процеси відповідатимуть керівники терорганів. Крім того, всі їхні дії буде контролювати ДІМ, через наглядову функцію. - Що наразі відбувається в ДАБІ? На якому етапі її ліквідація? - Одразу з моменту ухвалення Кабінетом міністрів рішення про ліквідацію Держархбудінспекції, цей процес і був запущений. Була створена ліквідаційна комісія, яка забезпечує заходи, пов’язані з ліквідацією органу. Наразі йде підготовка документації, опрацьовуються кадрові рішення щодо звільнення або переведення співробітників в інші органи й т.д. З моменту початку повноцінного функціонування трьох нових центральних органів виконавчої влади, ДАБІ повинна передати їм всі свої повноваження. Функції держархбудконтролю та нагляду переходять до ДІМ. Хочу відзначити, що 101 децентралізований орган і надалі здійснює державний архітектурно-будівельний контроль. Процес трохи уповільнився у зв’язку з передачею документації в ЦНАПи, але він не зупинився. Я сподіваюсь, що найближчим часом уряд призначить керівників нових центральних органів виконавчої влади і розпочнеться вже активна фаза ліквідації ДАБІ. - Наразі здійснюється масштабна реформа у галузі містобудування. Чого ви очікуєте від новостворених органів, які реальні зміни відбудуться? - Якщо брати загальну картину, позитивом реформи є те, що ДАБІ ліквідується, а замість неї створюється три нових органи. Перший – це ДІМ, контроль-нагляд. У нього, до речі, з’являються деякі нові функції, такі як нагляд за своїми органами. Другий – це Держсервісбуд, який буде займатися дозвільними процедурами. Третій – це Державне агентство з технічного регулювання. Про нього рішення прийнято. Є завдання для Мінрегіону розробити положення. Оскільки зупинено процес ліцензування, яким свого часу займалася ДАБІ і яке планують замінити на сертифікацію, то цей орган, можливо, і буде займатися питанням сертифікації спеціалістів, що замінить будівельну ліцензію, а також питанням розроблення державних будівельних норм (ДБН). Проте остаточну крапку в тому, чим буде займатися Агентство з технічного регулювання, можна буде ставити, коли Кабміном буде затверджено положення про нього. Саме таке розділення одного органу – ДАБІ – на три нові вплине на якість відпрацювання документів. У кожного органу буде свій голова, свої функції й можна буде зосередитись на одному питанні. Позитивне воно ще й тому, що це, по суті, антикорупційний захід. Те, що пропустив один орган, не пропустить інший. Наприклад, дозвіл на виконання будівельних робіт, сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта видаються Держсервісбудом, саме будівництво контролюють тероргани ДІМ, а за всіма ними наглядає центральний апарат ДІМ. Відтепер контроль буде йти на всіх етапах у кілька рівнів. Плюс зрозуміло, що вони координуються міністром розвитку громад та територій, а також за цими органами ще наглядають правоохоронці. Цікавим моментом у створенні кількох органів є те, що можна реально визначити джерело проблеми. Тобто, якщо раніше у забудовника або замовника були якісь проблеми, то питання було тільки до ДАБІ і неможливо було встановити, по якому напрямку вони з’являються. Як я вже говорив, ДАБІ поєднувала в собі дуже багато функцій, які між собою перепліталися. Таким чином створювалися платформи для здійснення масштабних корупційних махінацій та схем. Всі без винятку учасники ринку асоціювали ДАБІ з хабарництвом. Так більше не має бути. Новостворені органи незалежні! Їх функції розділили. У кожного є свої повноваження, окремі обов’язки. Якщо, наприклад, негатив іде по дозвільних процедурах, то зрозуміло, що недопрацьовує дозвільний орган. Якщо негатив є по контрольно-наглядових, то претензії мають бути до відповідного керівника.