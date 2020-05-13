Кременчуцька птахофабрика не може впоратися із утилізацією біомаси

Кременчуцька птахофабрика, де 2 травня через знеструмлення вентиляційної системи загинуло 600 тисяч курей, не може впоратися з утилізацією біомаси.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.

«Загиблі птахи на Кременчуцькій фабриці мають бути утилізовані. Можливо, підприємство розраховує, що захоронення буде законсервовано на декілька років? То цього не буде. Сподіваюся на розуміння і конструктив із боку керівництва. Ми розуміємо їхні втрати, але не можемо допустити нанесення шкоди навколишньому середовищу», – зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Очільник облдержадміністрації відвідав «Кременчуцьку птахофабрику» у селі Потоки у ході робочої поїздки до Кременчуцького району. Він наголосив, що підприємство не змогло самостійно вирішити проблему й не було готовим до надзвичайної ситуації.

«Те, що сталося на підприємстві – біда. Ми розуміємо, що птахофабрика зазнала істотних втрат. Але маємо розуміти, що ця надзвичайна ситуація місцевого рівня має бути ліквідована. Керівництво птахофабрики обіцяло найближчим часом укласти договори на утилізацію біомаси та розпочати утилізацію. Але поки що нічого не відбувається, крім бонітування птиці», – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що захоронення птиці на орендованих птахофабрикою землях, поза селом Потоки, є тимчасовим. Уся біомаса має бути утилізована, і роботи повинні початися найближчими днями.

Утилізація загиблих птахів на Кременчуцькій фабриці

В ОДА нагадали, що правоохоронці відкрили щонайменше три кримінальні провадження: розслідують причини та обставини загибелі птиці. Синєгубов наголосив, що потрібно провести повне розслідування, з’ясувати причини і підстави надзвичайної ситуації. Адже підприємство сучасне, працює на експорт, тому сумнівно, що відключення світла могло призвести до таких наслідків.

Керівник ТДВ «Кременчуцька птахофабрика» Валерій Вакух запевнив, що процедура тимчасового захоронення проводиться з урахуванням усіх норм. За його словами, найближчим часом буде складено графіки утилізації. Наразі фабрика нічого не утилізувала, оскільки не має спеціалізованого транспорту.

"Ми використовуємо плівку, придатність якої 100 років. Дана плівка унеможливлює потрапляння в воду та ґрунт шкідливих речовин. На даний момент це безпечно», – запевняє Вакух.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 травня через несправність трансформаторної підстанції відбулося припинення постачання електроенергії в товаристві з додатковою відповідальністю «Кременчуцька птахофабрика». Через зупинку роботи вентиляційної системи загинули 600 тисяч курей. Обласна Держспоживслужба провела епізоотичне обстеження, в результаті якого високопатогенного грипу птиці та хвороби Ньюкасла не виявили. Оскільки одночасно вивезти і утилізувати таку кількість падіжної птиці неможливо, підприємство домовилося про тимчасове захоронення: на орендованих птахофабрикою землях поза селом Потоки біомасу знезаражують, загортають в ізоляційну поліетиленову плівку і закопують.