Падіж птиці на Кременчуцькій птахофабриці стався через перебої електропостачання

На Кременчуцькій птахофабриці через перебої постачання електроенергії 1-2 травня стався масовий падіж птиці.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захситу споживачів.

"Попередній діагноз загибелі птиці - гостра гіпоксія, що виникла внаслідок аварійного відключення вентиляційної системи та інших систем", - йдеться у висновках комісії,

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 2 травня на підприємстві ТДВ «Кременчуцька птахофабрика» у зв’язку з перебоями постачання електроенергії в період 1-2 травня.стався масовий падіж птиці. Рішенням головного державного ветеринарного інспектора Полтавської області до з’ясування обставин загибелі птиці були введені тимчасові карантинні обмеження на 72 годиниі.

У ході проведення епізоотичного обстеження було відібрано біологічний матеріал на виявлення грипу птиці та хвороби Ньюкасла і направлено у Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу високопатогенного грипу птиці та хвороби Ньюкасла не виявили.

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За попередньою інформацією в ТДВ «Кременчуцька птахофабрика» утримувалось понад 600 тисяч голів птиці яєчного напрямку.

Наразі на підприємстві проводяться заходи щодо утилізації трупів загиблої птиці.