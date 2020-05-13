Уряд запроваджує програми підтримки малого бізнесу

Уряд запроваджує низку програм для підтримки мікро-, малого, середнього бізнеcу, а також великої промисловості і експортно орієнтованих галузей.

Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми допомагаємо мікро-, малому і середньому бізнесу, по яким криза вдарила найбільше. У цьому напрямку уже працюють програми дешевого кредитування. Ми хочемо, щоб усі підприємці мали доступ до дешевого кредитного ресурсу фактично під 0%. Другий напрямок - часткова виплата заробітних плат на тих підприємствах, де у працівників був зменшений робочий час", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на підтримку робітників було виділено майже 5 млрд грн - Україна перейняла досвід західних країн, впроваджуючи цю програму.

"За один тиждень подалися майже 7 тис. осіб, ми будемо робити відшкодування. Програма працює. Рефінансувати кредити під 0% з відтермінуванням сплати тіла кредиту в цьому році абсолютно можливо, програма працює. Додаткова програма "Нові гроші" також буде працювати у найближчі дні", - відзначив Шмигаль.

Він зазначив, що також будуть програми з підтримки промисловості та експортно орієнтованих галузей.

"Тут так само буде питання кредитування та питання локалізації, підтримка українського виробника. Підтримка українських виробників - це пріоритет, який буде закладено в основу економічної стратегії у найближчі роки. У нас є кілька пілотних проєктів, що стануть першим етапом у створенні спеціальних зон, що допоможе нам залучити іноземні інвестиції та сприяти створенню нових потужностей в Україні", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 22 квітня 2020 року ухвалив постанову, якою визначено розмір допомоги по частковому безробіттю на період карантину в розрахунку на кожну годину, на яку працівникові скорочено робочий час.

29 квітня урядом було уточнено категорію суб’єктів підприємництва, які зможуть стати учасниками програми «Доступні кредити 5-7-9%», та знято обмеження щодо максимальної суми кредиту для рефінансування під нульову процентну ставку.