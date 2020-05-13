У Мінцифри створюють віртуальну економічну зону Diia City

Мінцифра працює над створенням цифрової економічної зони Diia City

Про це відомство повідомляє у Telegram.

Мінцифри створює революційні проєкти, які сприятимуть розвитку в Україні високотехнологічних та креативних індустрій. Один серед них – спеціальна віртуальна економічна зона, яка дозволить спростити умови провадження бізнесу та залучити в Україну іноземні інвестиції. Diia City – цифрова бізнес-країна, в якій не існуватиме меж для інвестицій, створення робочих місць чи розробки новітніх технологій. Українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати свої найамбітніші інноваційні та бізнес-ідеї без втручання держави", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що основні принципи проєкту:

- побудова цифрового суспільства (всі G2R та G2В послуги онлайн, АРІ-government, цифрова ідентифікація суб’єктів та відносин, тільки cashless-розрахунки);

- прозорість (публічний онлайн-доступ до всіх процесів, крім тих, що не порушують приватності, онлайн-моніторинг для фіскальних та контрольних органів, громадських та інших інституцій);

- самоврядування (створення середовища для прийняття рішень замість правил, відповідальність і безпосередня участь резидентів у організації проєкту);

- інноваційність (фокус на інноваційних секторах економіки майбутнього світу).

За підрахунками Мінцифри, Diia City допоможе відкрити в Україні понад 80 тисяч нових робочих місць за перший рік роботи, а ринок креативних індустрій до 2025 року зросте до 11,8 млрд доларів (у 2019 році він становив 6,2 млрд доларів).