У Мінцифри створюють віртуальну економічну зону Diia City
Про це відомство повідомляє у Telegram.
Мінцифри створює революційні проєкти, які сприятимуть розвитку в Україні високотехнологічних та креативних індустрій. Один серед них – спеціальна віртуальна економічна зона, яка дозволить спростити умови провадження бізнесу та залучити в Україну іноземні інвестиції. Diia City – цифрова бізнес-країна, в якій не існуватиме меж для інвестицій, створення робочих місць чи розробки новітніх технологій. Українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати свої найамбітніші інноваційні та бізнес-ідеї без втручання держави", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри пояснили, що основні принципи проєкту:
- побудова цифрового суспільства (всі G2R та G2В послуги онлайн, АРІ-government, цифрова ідентифікація суб’єктів та відносин, тільки cashless-розрахунки);
- прозорість (публічний онлайн-доступ до всіх процесів, крім тих, що не порушують приватності, онлайн-моніторинг для фіскальних та контрольних органів, громадських та інших інституцій);
- самоврядування (створення середовища для прийняття рішень замість правил, відповідальність і безпосередня участь резидентів у організації проєкту);
- інноваційність (фокус на інноваційних секторах економіки майбутнього світу).
За підрахунками Мінцифри, Diia City допоможе відкрити в Україні понад 80 тисяч нових робочих місць за перший рік роботи, а ринок креативних індустрій до 2025 року зросте до 11,8 млрд доларів (у 2019 році він становив 6,2 млрд доларів).