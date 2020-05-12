У додатку "Дія" з'явилась автоцивілка

У мобільному додатку "Дія" тепер доступна і автоцивілка.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Презентуємо автоцивілку в "Дії". Відтепер для водіїв у "Дії" доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що мобільний застосунок робить запит за номером авто в систему Моторного (транспортного) страхового бюро України щодо наявності страховки. Якщо у власника дійсний страховий поліс, в меню техпаспорта у "Дії" можна побачити рожеву стрічку «страховий поліс дійсний». Якщо ж не дійсна, то стрічка буде жовтою — «страховий поліс не дійсний».

У Мінцифри додали, що автоцивілку можна перевірити з будь-якого смартфону, де встановлена "Дія". За допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний тільки власникам авто.

Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Додаток Дія можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

Дія працює як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.