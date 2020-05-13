ЄБРР прогнозує скорочення української економіки на 4,5%
Коронавірус
Укрінформ
Цьогоріч ВВП України може знизитися на 4,5% через тяжкі наслідки пандемії коронавірусу (COVID-19).
Про це йдеться у пресрелізі ЄБРР.
«Очікується, що економіка знизиться на 4,5% у 2020, але зросте на 5% у 2021 році », - йдеться у повідомленні.
На думку аналітиків банку, падіння ВВП в Україні цього року є результатом обмежувальних заходів, запроваджених в рамках боротьби з коронавірусом.
Ці чинники вже негативно позначилися на секторах виробництва й послуг в Україні.
Раніше Мінфін повідомив, що завдяки підписанню угоди між Національним банком України та Європейським банком реконструкції та розвитку підприємці зможуть брати кредити ЄБРР у гривні.